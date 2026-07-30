एसबी कॉलेज : एनसीसी में नामांकन को छात्र-छात्राओं में उत्साह

आरा, निज प्रतिनिधि। आरा के मौलाबाग स्थित सहजानंद ब्रह्मर्षि (एसबी) कॉलेज में राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के नए शैक्षणिक सत्र के लिए नामांकन प्रक्रिया गुरुवार को सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस दौरान महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं में एनसीसी से जुड़ने को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला और बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया। नामांकन प्रक्रिया 5वीं बिहार बटालियन एनसीसी के तत्वावधान में आयोजित की गई। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल पुनीत श्रीवास्तव के निर्देशन में एसएम, जीसीआई एवं पीआई स्टाफ ने शारीरिक दक्षता परीक्षण और लिखित परीक्षा के आधार पर पारदर्शी ढंग से अभ्यर्थियों का चयन किया।

शिक्षकों का प्रेरणादायक संदेश

महाविद्यालय की प्राचार्या प्रो. मीना कुमारी ने चयन प्रक्रिया में शामिल विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि अनुशासन, मेहनत और समर्पण के बल पर युवा देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। एनसीसी अधिकारी (सीटीओ) डॉ. श्वेता गौरव ने कहा कि एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, राष्ट्रभक्ति और साहसिक भावना का विकास करने वाला महत्वपूर्ण संगठन है। उन्होंने नए कैडेटों को निस्वार्थ भाव से देश सेवा के लिए सदैव तत्पर रहने की प्रेरणा दी। कर्नल पुनीत श्रीवास्तव ने एनसीसी की गतिविधियों एवं उद्देश्यों की जानकारी देते हुए कहा कि यह संगठन विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास के साथ उन्हें जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनने का अवसर प्रदान करता है। चयन प्रक्रिया के दौरान सत्र 2024 एवं 2025 के वरिष्ठ कैडेटों ने व्यवस्था संचालन और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन में सराहनीय भूमिका निभाई। अंत में कैडेट श्रुति ने अतिथियों, अधिकारियों, प्राध्यापकों एवं सभी प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया।