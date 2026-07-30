Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एसबी कॉलेज : एनसीसी में नामांकन को छात्र-छात्राओं में उत्साह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
Follow us on Google News
share

-नए कैडेटों को अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्रसेवा का दिया गया संदेश, आरा के मौलाबाग स्थित सहजानंद ब्रह्मर्षि (एसबी) कॉलेज में राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के नए शैक्षणिक सत्र के लिए नामांकन प्रक्रिया

एसबी कॉलेज : एनसीसी में नामांकन को छात्र-छात्राओं में उत्साह

-नए कैडेटों को अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्रसेवा का दिया गया संदेश

एनसीसी नामांकन प्रक्रिया

आरा, निज प्रतिनिधि। आरा के मौलाबाग स्थित सहजानंद ब्रह्मर्षि (एसबी) कॉलेज में राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के नए शैक्षणिक सत्र के लिए नामांकन प्रक्रिया गुरुवार को सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस दौरान महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं में एनसीसी से जुड़ने को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला और बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया। नामांकन प्रक्रिया 5वीं बिहार बटालियन एनसीसी के तत्वावधान में आयोजित की गई। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल पुनीत श्रीवास्तव के निर्देशन में एसएम, जीसीआई एवं पीआई स्टाफ ने शारीरिक दक्षता परीक्षण और लिखित परीक्षा के आधार पर पारदर्शी ढंग से अभ्यर्थियों का चयन किया।

शिक्षकों का प्रेरणादायक संदेश

महाविद्यालय की प्राचार्या प्रो. मीना कुमारी ने चयन प्रक्रिया में शामिल विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि अनुशासन, मेहनत और समर्पण के बल पर युवा देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। एनसीसी अधिकारी (सीटीओ) डॉ. श्वेता गौरव ने कहा कि एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, राष्ट्रभक्ति और साहसिक भावना का विकास करने वाला महत्वपूर्ण संगठन है। उन्होंने नए कैडेटों को निस्वार्थ भाव से देश सेवा के लिए सदैव तत्पर रहने की प्रेरणा दी। कर्नल पुनीत श्रीवास्तव ने एनसीसी की गतिविधियों एवं उद्देश्यों की जानकारी देते हुए कहा कि यह संगठन विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास के साथ उन्हें जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनने का अवसर प्रदान करता है। चयन प्रक्रिया के दौरान सत्र 2024 एवं 2025 के वरिष्ठ कैडेटों ने व्यवस्था संचालन और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन में सराहनीय भूमिका निभाई। अंत में कैडेट श्रुति ने अतिथियों, अधिकारियों, प्राध्यापकों एवं सभी प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

एनसीसी का उद्देश्य क्या है?
एनसीसी का उद्देश्य युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, राष्ट्रभक्ति और साहसिक भावना का विकास करना है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ara Latest News Ara News NCC
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।