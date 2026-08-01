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शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर बैरियर फ्री टोलिंग सिस्टम शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली-जयपुर सेक्शन पर शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम शुरू किया गया है। एनएचएआई के अनुसार, इसका उद्देश्य यात्रा को तेज और बैरियर फ्री बनाना है। इससे मानेसर से जयपुर तक यात्रा बिना रुकावट और आसान हो गई है।

शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर बैरियर फ्री टोलिंग सिस्टम शुरू

नई दिल्ली, एजेंसी। एनएच-48 के दिल्ली-जयपुर सेक्शन के शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर मल्टी-लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) टोलिंग सिस्टम शुरू किया गया है। यह जानकारी एनएचएआई ने शनिवार को दी। इसमें बताया गया कि इसका मकसद यात्रा को तेज, बिना रुकावट और बैरियर फ्री बनाना है। एनएचएआई ने बताया कि शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर यह सुविधा शुरू होने से मानेसर से जयपुर तक का सफर बिना रुकावट और आसान हो गया है। इससे पहले यह सुविधा कॉरिडोर के दौलतपुरा और मनोहरपुरा टोल प्लाजा पर भी शुरू की जा चुकी है।

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