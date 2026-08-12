हरियाणा की नई एमएसएमई नीति से फरीदाबाद के छोटे उद्योगों में सुधार की नई उम्मीद जगी है। मशीनरी आधुनिकीकरण और वित्तीय सहायता के कारण उत्पादन बढ़ने और रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना है। नई नीति में निर्यात को भी प्राथमिकता दी गई है, जो स्थानीय उद्योगों के लिए बड़े अवसर पेश कर सकती है।

फरीदाबाद, सरसमल। हरियाणा की नई एमएसएमई नीति से फरीदाबाद के हजारों छोटे उद्योगों को कारोबार बढ़ाने की नई उम्मीद जगी है। मशीनरी आधुनिकीकरण, निवेश और निर्यात में मदद मिलने से उत्पादन बढ़ेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ने की संभावना है। दरअसल, फरीदाबाद की औद्योगिक पहचान छोटे और मध्यम कारखानों से बनी है। ऑटो पुर्जे, इंजीनियरिंग सामान, रबर, प्लास्टिक, धातु और मशीनरी से जुड़े उद्योग यहां बड़ी संख्या में हैं। इनमें कई इकाइयां वर्षों पुरानी मशीनों के सहारे उत्पादन कर रही हैं। नई मशीन लगाने में बड़ी रकम खर्च होने के कारण छोटे उद्यमी कई बार पीछे हट जाते हैं। नई नीति में प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता मिलने से अब ऐसे उद्योगों को विस्तार का रास्ता खुलने की उम्मीद है。

नई नीति का महत्व वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एमएसएमई के राष्ट्रीय महासचिव अनिल चौधरी का कहना हर कि एमएसएमई के लिए सरकार की घोषणाएं उम्मीद जगाने वाली हैं। नए उद्योगों के लिए अतिरिक्त सहायता का प्रावधान स्वागतयोग्य है। माल ढुलाई सब्सिडी से निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश के उद्योगों को प्रतिस्पर्धा में मजबूती मिलेगी।

छोटे उद्योगों की चिंताएं सब्सिडी मिले तो छोटे उद्यमी भी बढ़ाएंगे उत्पादन। छोटे उद्योगों के लिए सबसे बड़ी चिंता पूंजी की रहती है। उत्पादन बढ़ाने के लिए मशीनें, तकनीक और दूसरी सुविधाएं खरीदने में बड़ी रकम लगती है। ऐसे में सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी या अन्य प्रोत्साहन उद्योगपतियों की लागत कम कर सकते हैं। नई नीति का उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र में निवेश और प्रतिस्पर्धा बढ़ाना है। इससे फरीदाबाद की छोटी इकाइयां अपने उत्पादन को बढ़ाने के साथ बड़े उद्योगों की आपूर्ति श्रृंखला में भी मजबूत भूमिका निभा सकती हैं। औद्योगिक एस्टेट के निदेशक वीर भान शर्मा का कहना है कि नई परियोजनाओं के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी, बेहतर प्रोत्साहन और 30 लाख रुपए तक माल ढुलाई सब्सिडी से एमएसएमई मजबूत होंगे। स्वचालन, शोध और विकास, सौर ऊर्जा से हरियाणा का निर्यात बढ़ेगा।

निर्यात पर ध्यान नई नीति में केवल स्थानीय कारोबार बढ़ाने के बजाय निर्यात को भी प्राथमिकता दी गई है। हरियाणा ने अगले पांच वर्षों में निर्यात दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। नीति में निर्यात से जुड़े ढांचे, बाजार तक पहुंच और सहायता व्यवस्था को मजबूत करने की बात कही गई है। फरीदाबाद के ऑटो पुर्जे और इंजीनियरिंग उत्पाद बनाने वाले उद्योगों के लिए यह बड़ा अवसर हो सकता है।

उद्यमियों की प्रतिक्रियाएं ऑल इंडिया फोरम ऑफ एमएसएमई के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम सुंदर कपूर ने कहा कि हरियाणा की नई एमएसएमई नीति उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण कदम है। पूंजी निवेश पर सब्सिडी से उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा। हालांकि चावल उद्योग को नकारात्मक सूची में रखना चिंता का विषय है। बिजली शुल्क और अग्नि सुरक्षा संबंधी रियायतें बंद करना भी एमएसएमई हित में पुनर्विचार योग्य है।