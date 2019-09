पश्चिम बंगाल में नहीं लागू होंगे नए मोटर व्हीकल एक्ट, सीएम ममता बनर्जी ने दी ये दलील

पश्चिम बंगाल में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू नहीं होगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ किया कि वे नए मोटर व्हीकल नियम को लागू नहीं करेंगी क्योंकि उनके सरकारी अधिकारियों की ऐसी राय है इससे आम लोगों पर बोझ बढ़ जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा कि जुर्माने की रकम बढ़ाया समस्या का हल नहीं है। इसे 'मानवीय दृष्टिकोण' से देखने की जरूरत है। ममता बनर्जी बंगाल के बीरभूम जिले में पत्रकारों से बात कर रही थीं।

ममता बनर्जी की तरफ से यह बयान ऐसे वक्त पर दिया गया है जब एक दिन पहले गुजरात सरकार ने चालान की राशि कम कर दी है।

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee at Nabanna Bhavan: I can't implement this Motor Vehicle Act right now because our govt officials are of the opinion that if we implement it will over burden people. pic.twitter.com/PLBpQVk8kV