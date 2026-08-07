अमेरिका में मेटा पर 56.7 करोड़ डॉलर का भुगतान करने का आदेश
- न्यू मैक्सिको की एक अदालत सुनाया फैसला वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के
- न्यू मैक्सिको की एक अदालत सुनाया फैसला वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के न्यू मैक्सिको की एक अदालत ने इंस्टाग्राम और फेसबुक की मूल कंपनी मेटा को 56.7 करोड़ डॉलर (567 मिलियन डॉलर) का भुगतान करने का आदेश दिया है। यह फैसला उस ऐतिहासिक मुकदमे के दूसरे चरण में आया है, जिसमें मार्च में मेटा को जिम्मेदार ठहराया गया था।न्यायाधीश ब्रायन बीडशाइड ने गुरुवार देर रात अपने फैसले में कहा कि कुल राशि में से 42 करोड़ डॉलर (420 मिलियन डॉलर) का उपयोग बच्चों और किशोरों के उपचार तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं पर किया जाएगा। शेष राशि अगले पांच वर्षों में जागरूकता एवं रोकथाम कार्यक्रमों, स्क्रीनिंग सेवाओं और अन्य संबंधित खर्चों पर खर्च की जाएगी।
मामले के पहले चरण में जूरी ने मेटा पर 37.5 करोड़ डॉलर (375 मिलियन डॉलर) का दीवानी जुर्माना लगाया था। जूरी ने निष्कर्ष निकाला था कि कंपनी को यह जानकारी थी कि उसके प्लेटफॉर्म बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही उसने अपने प्लेटफॉर्म पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े जोखिमों के बारे में उपलब्ध जानकारी को छिपाया। मुकदमे के दूसरे चरण में अभियोजन पक्ष ने अदालत से मेटा के प्लेटफॉर्म में व्यापक बदलाव कराने की मांग की थी। इनमें बच्चों को लत लगाने वाले फीचर्स पर अंकुश, आयु सत्यापन प्रणाली को मजबूत करना, डिफॉल्ट प्राइवेसी सेटिंग्स के जरिये बच्चों को यौन शोषण से बेहतर सुरक्षा देना और कंपनी की निगरानी बढ़ाना शामिल था।
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