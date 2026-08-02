भाकियू के जिलाध्यक्ष का किया गया स्वागत
पीलीभीत में भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) की नीतियों से प्रभावित होकर कई लोगों ने संगठन की सदस्यता ग्रहण की। जिलाध्यक्ष गुरदीप सिंह गोगी के कार्यों की सराहना की गई। सदस्यों ने कहा कि हक की लड़ाई के लिए यह एक नई क्रांति की शुरुआत है। नई सदस्यता से संगठन को मजबूती मिलेगी।
पीलीभीत। भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) की किसान हितैषी नीतियों और जिलाध्यक्ष गुरदीप सिंह गोगी के सराहनीय कार्यों से प्रभावित होकर दर्जनों लोगों ने संगठन की सदस्यता ग्रहण की, जिससे किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने कहा कि हक की लड़ाई के लिए एक नई क्रांति का आगाज हो चुका है। नए साथियों के जुड़ने से संगठन को मजबूती मिलेगी। हर किसान की आवाज को प्राथमिकता से उठाई जाएगी। इस मौके पर इलियास समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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