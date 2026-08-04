जिले में सरकारी जमीन की रजिस्ट्री पर लगेगा डिजिटल ब्रेक
सुपौल जिले में सरकारी और सार्वजनिक उपयोग की जमीन की अवैध खरीद-बिक्री पर रोक लगाने के लिए नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी शुरू की गई है। इस प्रणाली में खतियान के आधार पर चिह्नित जमीनों की सूची तैयार की जाएगी, जिससे रजिस्ट्री प्रक्रिया के दौरान सरकारी जमीन की पहचान संभव होगी।
सुपौल, हिन्दुस्तान संवाददाता सरकारी और सार्वजनिक उपयोग की जमीन की अवैध खरीद-बिक्री पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत सुपौल जिले में खतियान के आधार पर चिह्नित गैर-मजरूआ आम भूमि की मौजावार सूची तैयार की जाएगी। सूची में शामिल जमीन के खेसरा और प्लॉट को निबंधन विभाग की ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। इसके बाद ऐसी जमीन की खरीद-बिक्री और रजिस्ट्री कराने की कोशिश ऑनलाइन स्तर पर ही रोक दी जाएगी। नई व्यवस्था से सरकारी जमीन की सुरक्षा मजबूत होने के साथ फर्जी दस्तावेज के आधार पर रजिस्ट्री कराने के मामलों पर भी अंकुश लगने की उम्मीद है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से जारी निर्देश के अनुसार अंचल स्तर पर पहले सरकारी और सार्वजनिक उपयोग की जमीन की पहचान की जाएगी। इसके लिए खतियान और राजस्व अभिलेखों को आधार बनाया जाएगा। चिह्नित गैर-मजरूआ आम भूमि का मौजावार डाटा तैयार कर निबंधन विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा। संबंधित खेसरा और प्लॉट का विवरण निबंधन विभाग की ब्लॉक लिस्ट में शामिल होने के बाद रजिस्ट्री के दौरान सिस्टम उसे प्रतिबंधित जमीन के रूप में चिह्नित कर सकेगा。
रजिस्ट्री के समय ही पकड़ में आ जाएगी सरकारी जमीन
नई व्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि सरकारी जमीन की पहचान रजिस्ट्री के बाद नहीं, बल्कि निबंधन की प्रक्रिया के दौरान ही हो सकेगी। अभी किसी जमीन के सरकारी या सार्वजनिक उपयोग की होने को लेकर विवाद सामने आने पर राजस्व रिकॉर्ड की जांच करनी पड़ती है। डिजिटल व्यवस्था में दोनों विभागों के रिकॉर्ड आपस में जुड़ने के बाद प्रतिबंधित जमीन की जानकारी निबंधन प्रणाली को उपलब्ध होगी। इससे सरकारी जमीन की रजिस्ट्री होने की संभावना काफी कम हो जाएगी।
एपीआई से जुड़ेगा राजस्व और निबंधन विभाग
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और निबंधन विभाग के बीच तकनीकी समन्वय स्थापित करने के लिए एपीआई आधारित व्यवस्था विकसित की जा रही है। दोनों विभागों के बीच भूमि संबंधी डाटा के आदान-प्रदान और ब्लॉक लिस्ट को अपडेट रखने की जिम्मेदारी के लिए आईटी मैनेजर को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। इससे जमीन के रिकॉर्ड में बदलाव होने पर संबंधित सूचना को डिजिटल सिस्टम में अपडेट करने में भी मदद मिलेगी।
पोखर, सड़क से लेकर आहर-पइन तक की होगी निगरानी
सुपौल जैसे ग्रामीण बहुल जिले में सार्वजनिक उपयोग की जमीन का बड़ा हिस्सा गांवों और पंचायत क्षेत्रों में है। सड़क, पोखर, तालाब, खेल मैदान, श्मशान, कलितान, आहर-पइन समेत अन्य सार्वजनिक उपयोग की गैर-मजरूआ आम भूमि को भी सूची में शामिल किया जा सकता है। इन जमीनों पर अतिक्रमण या फर्जी दस्तावेज के आधार पर खरीद-बिक्री की शिकायतें सामने आती रही हैं। नई व्यवस्था से ऐसी जमीनों को डिजिटल रिकॉर्ड में सुरक्षित करने में मदद मिलेगी।
अतिक्रमण हटाने में भी प्रशासन को मिलेगी मदद
डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होने के बाद जिला प्रशासन और अंचल अधिकारियों के लिए सरकारी जमीन की पहचान और निगरानी आसान होगी। अतिक्रमण के मामलों में भी संबंधित जमीन का राजस्व रिकॉर्ड तत्काल सामने लाया जा सकेगा। इससे सरकारी संपत्ति की सुरक्षा और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में तेजी आने की उम्मीद है।
आम खरीदार भी ठगी से बच सकेंगे
एडीएम सच्चिदानन्द सुमन ने बताया कि नई व्यवस्था का लाभ जमीन खरीदने वाले लोगों को भी मिलेगा। किसी प्लॉट की खरीद से पहले यह पता लगाना आसान होगा कि वह सरकारी या सार्वजनिक उपयोग की जमीन तो नहीं है। इससे गलत दस्तावेज के आधार पर जमीन बेचने और बाद में विवाद उत्पन्न होने की आशंका कम होगी। भूमि मामलों के जानकारों के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड और निबंधन व्यवस्था के डिजिटल एकीकरण से भविष्य में फर्जी रजिस्ट्री, अतिक्रमण और लंबे समय तक चलने वाले भूमि विवादों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है।
सामान्य प्रश्न
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