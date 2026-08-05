केके मिश्र जिलाध्यक्ष, रिंक प्रसाद महामंत्री
अमेठी में आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन ने नए जिलाध्यक्ष और जिला महामंत्री की घोषणा की। कृष्ण कुमार मिश्र को जिलाध्यक्ष और रिंक प्रसाद यादव को जिला महामंत्री नियुक्त किया गया। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार दुबे ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी और संगठन को मजबूत करने की अपेक्षा जताई।
अमेठी। आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने जिले के नए जिलाध्यक्ष और जिला महामंत्री की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र शाही की संस्तुति पर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार दुबे ने कृष्ण कुमार मिश्र को अमेठी का जिलाध्यक्ष तथा रिंक प्रसाद यादव को जिला महामंत्री मनोनीत किया है। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ने दोनों नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए आशा जताई कि वे संगठन की नीतियों को जिले के प्रत्येक शिक्षामित्र तक पहुंचाकर संगठन को और अधिक मजबूत, सक्रिय और प्रभावी बनाएंगे।
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