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नवीन सदस्यों को कराए दायित्व ग्रहण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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अलीगढ़ में भारत विकास परिषद की सेवा शाखा ने 2026-27 के लिए नए पदाधिकारियों का निर्वाचन किया। दिनेश माहेश्वरी को अध्यक्ष, राज कुमार सक्सेना को सचिव, और जगमोहन शर्मा को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस दौरान परिषद के पंचसूत्रों पर आधारित समाजहित में कार्य करने का आव्हान किया गया।

नवीन सदस्यों को कराए दायित्व ग्रहण

अलीगढ़। मैरिस रोड स्थित एक होटल में भारत विकास परिषद सेवा शाखा अलीगढ़ द्वारा सत्र 2026-27 के लिए मनोनीत अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी, सचिव राज कुमार सक्सेना, कोषाध्यक्ष जगमोहन शर्मा, शाखा गतिविधि संयोजक, सेवा वीके गुप्ता, संपर्क एनपी सिंह संस्कार, अलका अग्रवाल, पर्यावरण ईश्वर चंद्र शर्मा, महिला सहभागिता साधना वार्ष्णेय को दायित्व ग्रहण करा नवीन एवं अन्य सदस्यों को दीक्षा प्रदान की गई। कार्यक्रम में प्रांतीय अध्यक्ष संजीव वार्ष्णेय, वित्त सचिव प्रदीप रंजन शर्मा, प्रांतीय उपाध्यक्ष कैलाश चंद्र वार्ष्णेय और संजीव वार्ष्णेय वैभव ने परिषद के पंचसूत्र संपर्क, सहयोग, सेवा, संस्कार, समर्पण को आत्मसात करते हुए समाजहित में कार्य करने का आव्हान किया।

प्रांतीय गतिविधि संयोजक महिला सहभागिता नीलम शर्मा, सेवा संयोजिका सुशीला सिंह, जिला समन्वय चेयरपर्सन डॉ. नीलिमा जोशी ने सेवा एवं संस्कार आधारित गतिविघियों को अधिक प्रभावी बनाने पर विचारों से अवगत कराया। संचालन शाखा संरक्षक केवल कृष्ण अरोरा, साधना वार्ष्णेय ने किाय। प्रांतीय गतिविधि सह संयोजक-संस्कार, बाल विकास शिविर प्रभारी एवं सेवा शाखा संरक्षक इंद्र स्वरूप भटनागर, शाखा वरिष्ठ सदस्य एसएन त्यागी, कल्यान सिंह चौधरी, डॉ. मदन मोहन, डॉ. मनोज शर्मा, आरपी सिंह, शशि भारद्वाज उपस्थित रहीं।

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