राष्ट्रीय कोलियरी कामगार यूनियन ने राजपुरा शाख के अध्यक्ष बने सुधीर
धनबाद में बीसीसीएल के बस्ताकोला क्षेत्र स्थित राजापुर कोलियरी में मजदूरों के हितों के लिए राष्ट्रीय जनता कामगार संघ की नई शाखा का गठन किया गया। इस बैठक में सुधीर कुमार यादव को अध्यक्ष, कैलाश नोनिया उपाध्यक्ष और सुबोध कुमार सिंह सचिव के रूप में चुना गया। संघ ने अधिकारियों से सहयोग की मांग की।
धनबाद। बीसीसीएल के बस्ताकोला क्षेत्र संख्या नौ स्थित राजापुर कोलियरी में मजदूरों के हितों को लेकर राष्ट्रीय जनता कामगार संघ की नई शाखा का गठन किया गया है। संघ के केंद्रीय कार्यालय में तीन अगस्त को केंद्रीय सचिव प्रशांत कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में शाखा के पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी कमेटी के सदस्यों का चयन किया गया, जिसमें सुधीर कुमार यादव को अध्यक्ष बनाया गया। कैलाश नोनिया, कामेश्वर भुईंया उपाध्यक्ष, सुबोध कुमार सिंह सचिव, सुजीत गोराईं, दीपक कुमार सिंह सह सचिव, सैयद राजा मुराद अख्तर संगठन सचिव, नितिश कुमार कोषाध्यक्ष तथा गुड्डू लाल केवट को सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है।
कार्यकारिणी में पंकज पांडे, असलम अंसारी, दुखराम चौधरी, शिवमुनी भर, भादुन विश्वास, शुभम कुमार, भीम रावत, यम्पा दास, जगदेव तुरी, हारु रजवार और सुधीर कुमार साव को शामिल किया गया। संघ की महामंत्री आशानी सिंह ने राजापुर कोलियरी के परियोजना पदाधिकारी को पत्र जारी कर कहा कि पदाधिकारियों को आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
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