Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

राष्ट्रीय कोलियरी कामगार यूनियन ने राजपुरा शाख के अध्यक्ष बने सुधीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
Follow us on Google News
share

धनबाद में बीसीसीएल के बस्ताकोला क्षेत्र स्थित राजापुर कोलियरी में मजदूरों के हितों के लिए राष्ट्रीय जनता कामगार संघ की नई शाखा का गठन किया गया। इस बैठक में सुधीर कुमार यादव को अध्यक्ष, कैलाश नोनिया उपाध्यक्ष और सुबोध कुमार सिंह सचिव के रूप में चुना गया। संघ ने अधिकारियों से सहयोग की मांग की।

राष्ट्रीय कोलियरी कामगार यूनियन ने राजपुरा शाख के अध्यक्ष बने सुधीर

धनबाद। बीसीसीएल के बस्ताकोला क्षेत्र संख्या नौ स्थित राजापुर कोलियरी में मजदूरों के हितों को लेकर राष्ट्रीय जनता कामगार संघ की नई शाखा का गठन किया गया है। संघ के केंद्रीय कार्यालय में तीन अगस्त को केंद्रीय सचिव प्रशांत कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में शाखा के पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी कमेटी के सदस्यों का चयन किया गया, जिसमें सुधीर कुमार यादव को अध्यक्ष बनाया गया। कैलाश नोनिया, कामेश्वर भुईंया उपाध्यक्ष, सुबोध कुमार सिंह सचिव, सुजीत गोराईं, दीपक कुमार सिंह सह सचिव, सैयद राजा मुराद अख्तर संगठन सचिव, नितिश कुमार कोषाध्यक्ष तथा गुड्डू लाल केवट को सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है।

कार्यकारिणी में पंकज पांडे, असलम अंसारी, दुखराम चौधरी, शिवमुनी भर, भादुन विश्वास, शुभम कुमार, भीम रावत, यम्पा दास, जगदेव तुरी, हारु रजवार और सुधीर कुमार साव को शामिल किया गया। संघ की महामंत्री आशानी सिंह ने राजापुर कोलियरी के परियोजना पदाधिकारी को पत्र जारी कर कहा कि पदाधिकारियों को आवश्यक सहयोग प्रदान करें।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
BCCL Dhanbad News Dhanbad Latest News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।