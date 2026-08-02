श्याम सुन्दर शुक्ला बने श्रम पवर्तन अधिकारी
श्याम सुंदर शुक्ला ने बस्ती जिले में श्रम प्रवर्तन अधिकारी का कार्यभार ग्रहण किया है। सहायक श्रमायुक्त सचिन सिंह के अनुसार, श्रमिकों और गरीबों के लिए जागरूकता शिविर कटरा क्षेत्र से शुरू किए जाएंगे, जिसमें यूपी भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की योजनाओं का प्रचार-प्रसार होगा।
बस्ती। श्याम सुंदर शुक्ला ने श्रम प्रवर्तन अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। यह जानकारी सहायक श्रमायुक्त सचिन सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि जिले में गरीबों और श्रमिकों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के लिए श्रम प्रवर्तन अधिकारी की अगुवाई में विभिन्न लेबर अड्डों पर जागरूकता शिविर लगाए जाएंगे। इसकी शुरुआत कटरा क्षेत्र से की जाएगी। शिविर में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से संचालित योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इसके साथ ही बोर्ड की ओर से निर्माण श्रमिकों के हित में शुरू किए गए यूपी डिजिटल लेबर चौक एप के बारे में भी जानकारी दी जाएगी।
पात्र श्रमिकों का पंजीयन और पंजीयन का नवीनीकरण कराया जाएगा। वहीं, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों और गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की भी जानकारी दी जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें