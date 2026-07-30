सलेमपुर, तरकुलवा और भागलपुर में खुलेंगे कस्तूरबा गांधी विद्यालय
देवरिया में आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं की पढ़ाई के लिए तीन नए कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय खोले जाएंगे। जिलाधिकारी ने विद्यालय निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। शिक्षा का यह कार्यक्रम कक्षा 6 से 12 तक होगा और छात्राओं को आवास, भोजन, और आवश्यक सामग्री सरकार प्रदान करेगी।
देवरिया, निज संवाददाता। ग्रामीण अंचल में रहने वाली आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं की पढ़ाई अब बीच में नहीं छूटेगी। इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई उन्हें स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो जाएगी। जनपद में तीन नए कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय (केजीबीवी) खोलने की तैयारी चल रही है। शासन से निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग को विद्यालय निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने को कहा है। जनपद के तेरह ब्लॉकों में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय संचालित हैं। अभी तक सलेमपुर, भागलपुर और तरकुलवा में कस्तूरबा विद्यालय नहीं चल रहे थे। इसके चलते आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं की पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है। शासन ने अब तीनों ब्लॉकों में विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। विद्यालय खुल जाने के बाद वहां पर कक्षा छ: से बारह तक पढ़ाई होगी। छात्राओं को आवासीय सुविधा, नाश्ता-भोजन, कॉपी-किताब व ड्रेस सभी चीजें सरकार उपलब्ध कराएगी। विद्यालय की एकेडेमिक भवन के निर्माण के लिए करीब तीन एकड़ भूमि की जरूरत पड़ेगी। जिलाधिकारी ने संबंधित तहसील के उपजिलाधिकारियों को भूमि उपलब्ध कराने को कहा है। भूमि मिल जाने के बाद विद्यालय के निर्माण संबंधी आगे की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। कई जगहों पर ग्राम पंचायतों ने भूमि का प्रस्ताव कर राजस्व विभाग को उपलब्ध भी करा दिया है.
तरकुलवा के बेलही में विद्यालय के लिए मिली भूमि
विकासखंड तरकुलवा के ग्राम पंचायत बेलहीं में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी के निर्देश पर ग्राम पंचायत ने भूमि का प्रस्ताव बनाकर राजस्व विभाग को भेज दिया है। बीईओ विजय कुमार ओझा ने बताया कि तरकुलवा के बेलहीं, सिरवनिया व रतनपुरा ग्राम पंचायतों से भूमि संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसमें से बेलहीं का प्रस्ताव बनाकर अग्रिम कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है.
खुलेगा सलेमपुर, भागलपुर और तरकुलवा में केजीबीवी
सलेमपुर, भागलपुर और तरकुलवा में केजीबीवी खोलने की तैयारी चल रही है। भूमि के लिए राजस्व विभाग से संपंर्क किया गया है। संबंधित ब्लॉकों में विद्यालय निर्माण हेतु भूमि मिल जाने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.
डॉ RAMJIAWAN MAURYA, बीएसए देवरिया।
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