सलेमपुर, तरकुलवा और भागलपुर में खुलेंगे कस्तूरबा गांधी विद्यालय

देवरिया, निज संवाददाता। ग्रामीण अंचल में रहने वाली आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं की पढ़ाई अब बीच में नहीं छूटेगी। इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई उन्हें स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो जाएगी। जनपद में तीन नए कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय (केजीबीवी) खोलने की तैयारी चल रही है। शासन से निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग को विद्यालय निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने को कहा है। जनपद के तेरह ब्लॉकों में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय संचालित हैं। अभी तक सलेमपुर, भागलपुर और तरकुलवा में कस्तूरबा विद्यालय नहीं चल रहे थे। इसके चलते आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं की पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है। शासन ने अब तीनों ब्लॉकों में विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। विद्यालय खुल जाने के बाद वहां पर कक्षा छ: से बारह तक पढ़ाई होगी। छात्राओं को आवासीय सुविधा, नाश्ता-भोजन, कॉपी-किताब व ड्रेस सभी चीजें सरकार उपलब्ध कराएगी। विद्यालय की एकेडेमिक भवन के निर्माण के लिए करीब तीन एकड़ भूमि की जरूरत पड़ेगी। जिलाधिकारी ने संबंधित तहसील के उपजिलाधिकारियों को भूमि उपलब्ध कराने को कहा है। भूमि मिल जाने के बाद विद्यालय के निर्माण संबंधी आगे की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। कई जगहों पर ग्राम पंचायतों ने भूमि का प्रस्ताव कर राजस्व विभाग को उपलब्ध भी करा दिया है.