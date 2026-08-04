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कंगारू मदर केयर कम वजन के बच्चों में मौत के खतरे का कम करेगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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वीरांगना अवंती बाई महिला चिकित्सालय (डफरिन) में नवजातों के लिए कंगारू मदर केयर (आई-केएमसी) की शुरुआत की गई। इस पहल का उद्देश्य कम वजन के नवजात बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करना है। इसके जरिए मृत्यु दर में कमी और संक्रमण से सुरक्षा संभावित है।

कंगारू मदर केयर कम वजन के बच्चों में मौत के खतरे का कम करेगा

वीरांगना अवंती बाई महिला चिकित्सालय (डफरिन) में मंगलवार को नवजातों के लिये तत्काल कंगारू मदर केयर (आई-केएमसी) आरंभ किया गया। विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत आयोजित कार्यक्रम में कम वजन की जन्मी नवजात बच्ची को उसकी मां के सीने से लगाकर इस पहल का डफरिन अस्पताल की प्रमुख चिकित्सा अधीक्षिका डॉ. ज्योति मेहरोत्रा और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. संजय दोहरे ने आगाज किया। वरिष्ठ बाल लोग विशेषज्ञ डॉ. सलमान खान ने केएमसी बाइंडर का प्रदर्शन कर स्वास्थ्यकर्मियों को इसके महत्व की जानकारी दी। कम वजन के नवजात के लिये उपयोगी

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कंगारू मदर केयर का महत्व

डॉ. सलमान खान ने बताया कि जन्म के बाद नवजात को मां के सीने से सीधे त्वचा से त्वचा संपर्क में रखने से बच्चे को गर्माहट मिलती है। स्तनपान की शुरुआत बेहतर तरीके से होती है। खासकर कम वजन वाले नवजातों के लिए यह बेहद उपयोगी है। अस्पताल में अब पात्र नवजातों में जन्म के तुरंत बाद तत्काली केएमसी को बढ़ावा दिया जाएगा।

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मृत्यु दर में कमी की संभावना

अस्पताल की प्रमुख चिकित्सा अधीक्षिका डॉ. ज्योति मेहरोत्रा के मुताबकि तत्काल कंगारू मदर केयर से नवजात मृत्यु दर में 25 फीसदी तक कमी, संक्रमण में 18 फीसदी तक कमी और हाइपोथर्मिया से बचाव में 35 फीसदी तक लाभ मिल सकता है। कार्यक्रम में डॉ.एचएस गुप्ता, डॉ. फैजान, मैट्रन किरनलता सोनकर व लालमती आदि मौजूद रहीं।

अधिक जानकरी के लिए प्रश्न-उत्तर

कंगारू मदर केयर का क्या उद्देश्य है?
कंगारू मदर केयर का उद्देश्य कम वजन के नवजात बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करना है।
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