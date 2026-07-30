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जमशेदपुर : डुमरिया के दुबलाबेड़ा में मिला आयरन ओर का भंडार, सत्यापन को होगी ड्रिलिंग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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पूर्वी सिंहभूम के डुमरिया प्रखंड में आयरन ओर का भंडार मिला है। इसके लिए ड्रिलिंग की जाएगी। यह क्षेत्र वन भूमि है, hence वन विभाग से अनुमति लेनी होगी। पहले भी डांगडुंग में आयरन ओर पाया गया था, लेकिन उसकी मात्रा का पता नहीं लगाया जा सका।

जमशेदपुर : डुमरिया के दुबलाबेड़ा में मिला आयरन ओर का भंडार, सत्यापन को होगी ड्रिलिंग

सोना, तांबा और यूरेनियम के बाद पूर्वी सिंहभूम लौह अयस्क भंडार वाले जिलों के नक्शे में भी शामिल होने जा रहा है। जिले के डुमरिया प्रखंड के दुबलाबेड़ा मौजा में आयरन ओर का भंडार मिला है। सेटेलाइट सर्वे, रिमोट सेंसिंग और जियोलॉजी के लिट्रेचर से इसकी पुष्टि हो चुकी है। अब वहां पर आयरन ओर की क्वालिटी और सुरक्षित भंडार की मात्रा जानने के लिए ड्रिलिंग कराई जाएगी। आयरन ओर जहां मिला है, वह जगह वन भूमि है। इसके कारण ड्रिलिंग के लिए वन विभाग से अनुमति लेनी होगी। जल्द ही इसके लिए वन विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा। अनुमति मिलने के बाद कई जगहों पर छेद कर अंदर से आयरन ओर निकाला जाएगा और गहराई एवं लंबाई-चौड़ाई अर्थात रकवा से यह पता चलेगा कि वहां पर आयरन ओर की कितनी मात्रा है। बताया जाता है कि दुबलाबेड़ा में आयरन ओर होने का पता पहली बार 1980 में ही चल गया था। परंतु अधिकारियों व कर्मचारियों की कमी की वजह से जांच का काम काम तेजी से नहीं हो पाया। खनन एवं भूतत्व विभाग के सहायक निदेशक विपिन गुड़िया ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि वहां जो आयरन ओर मिला है वह मैग्नेटाइट प्रकृति का है। यह उच्च गुणवत्ता का लौह अयस्क होता है। दरअसल लौह अयस्क की मात्रा के अनुसार आयरन ओर की श्रेणी बनाई गई है। लौह अयस्क चार प्रकार के होते हैं। इनमें हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और साइडराइट शामिल हैं।

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पूर्व में डांगडुंग में मिला था लौह अयस्क

पूर्वी सिंहभूम में इससे पूर्व बोड़ाम प्रखंड के डांगडुंग में भी लौह अयस्क मिला था। इसका खुलासा वहां से आयरन ओर निकालकर उसे दूसरी जगह ले जाने के क्रम में हुआ था। दरअसल. वह पहाड़ी पर स्थित है और जंगल का रास्ता है। रास्ता खराब होने से वहां से ट्रैक्टर से आयरन ओर को ढोकर नीचे लाया जाता था। वहां जमाकर फिर हाइवा से उसे बाहर भेजा जाता था। छापेमारी में इसका खुलासा होने के बाद वहां पर खनन बंद करा दिया गया। हालांकि वहां कितना अयस्क भंडार है, इसका पता आज तक नहीं लगाया जा सका है।

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