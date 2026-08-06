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औद्योगिक नीति 2026 से बोकारो को झटका, विकसित जोन श्रेणी पर भड़का उद्योग जगत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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एक्सक्लूसिव औद्योगिक नीति 2026 से बोकारो को झटका विकसित जोन श्रेणी पर भड़का उद्योग जगत, सीएम को भेजा पत्रएक्सक्लूसिव औद्योगिक नीति 2026 से बोकारो को झ

औद्योगिक नीति 2026 से बोकारो को झटका, विकसित जोन श्रेणी पर भड़का उद्योग जगत

झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति-2026 का मसौदा बोकारो के औद्योगिक भविष्य पर बड़ा असर डाल सकता है। प्रस्तावित नीति में बोकारो को विकसित जोन मानकर विशेष प्रोत्साहनों से बाहर रखने से जिले के नए उद्योगों, एमएसएमई इकाइयों और प्रस्तावित इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (आईएमसी) परियोजना की रफ्तार प्रभावित हो सकती है। बोकारो में अभी भी बड़े हिस्से में औद्योगिक निवेश और आधारभूत सुविधाओं का अभाव है। ऐसे में उद्योग संगठनों ने नीति में संशोधन की मांग तेज कर दी है। इस बाबत एमएसएमई एसोसिएशन ऑफ झारखंड के अध्यक्ष शशि भूषण विश्वकर्मा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र भेजकर मसौदा नीति पर कई गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई हैं। उन्होंने कहा है कि झारखंड को राष्ट्रीय और वैश्विक निवेश केंद्र बनाने के लिए उद्योग नीति को अधिक व्यावहारिक, निवेशक-अनुकूल और दीर्घकालिक बनाना होगा। एसोसिएशन ने सबसे पहले नीति की अवधि पांच वर्ष से बढ़ाकर दस वर्ष करने की मांग की है। उनका तर्क है कि लंबी अवधि की नीति से निवेशकों को स्थिरता और भरोसा मिलेगा। संगठन ने ‘वोकल फॉर लोकल’ के तहत सरकारी और निजी क्षेत्र में स्थानीय उद्योगों को कम से कम 25 प्रतिशत खरीद में हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का भी सुझाव दिया है。

औद्योगिक कलस्टर में कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं

राज्य में कई औद्योगिक क्लस्टर विकसित किए गए हैं, लेकिन कच्चे माल, बिजली और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने की स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। झींकपानी स्थित एसीसी सीमेंट इकाई का उदाहरण देते हुए कहा गया कि संसाधन उपलब्ध होने के बावजूद कच्चे माल की समस्या के कारण उद्योग संकट में पहुंच गए। भूमि नीति को उद्योगों की सबसे बड़ी बाधा बताते हुए संगठन ने प्रत्येक जिले में स्पष्ट भूमि बैंक की घोषणा, मालिकाना हक के आधार पर भूमि आवंटन, निजी क्षेत्र में इंडस्ट्रियल पार्क तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) विकसित करने की मांग की है। साथ ही उत्पादन और टर्नओवर आधारित प्रोत्साहन तथा पांच वर्षों तक पूर्ण जीएसटी राहत देने का सुझाव दिया गया है। शशि भूषण विश्वकर्मा ने कहा कि बोकारो को विकसित जोन मानना वास्तविक स्थिति के अनुरूप नहीं है। जिले का लगभग 80 प्रतिशत क्षेत्र अभी भी औद्योगिक रूप से पिछड़ा है। इसलिए बोकारो को अतिरिक्त प्रोत्साहन और विशेष पैकेज का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने गुणवत्ता सुधार, तकनीकी उन्नयन, ऊर्जा संरक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन पर होने वाले खर्च में सब्सिडी देने की मांग भी उठाई है।

सिंगल विंडो सिस्टम विफल

उद्योग संगठन ने राज्य के सिंगल विंडो सिस्टम को विफल बताते हुए समयबद्ध स्वीकृति व्यवस्था लागू करने की मांग की है। साथ ही जियाडा और जिला उद्योग केंद्रों को अधिक प्रशासनिक अधिकार देने, औद्योगिक विवाद निपटारे के लिए स्थायी समिति गठित करने तथा प्रत्येक जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित करने का सुझाव दिया है। बोकारो के संदर्भ में संगठन ने साहिबगंज पोर्ट से जुड़ी लॉजिस्टिक संभावनाओं को देखते हुए यहां ड्राई पोर्ट स्थापित करने तथा बोकारो स्टील प्लांट की भूमि पर प्रस्तावित आईएमसी परियोजना के लिए स्पष्ट भूमि नीति बनाने की मांग भी की है। उद्योग जगत का मानना है कि इन सुझावों को शामिल किया गया तो बोकारो झारखंड के सबसे बड़े औद्योगिक और निवेश केंद्र के रूप में उभर सकता है।

सामान्य प्रश्न

बोकारो में औद्योगिक नीति को क्यों संशोधित करने की मांग की जा रही है?
बोकारो को विकसित जोन मानकर विशेष प्रोत्साहनों से बाहर रखने से जिले के नए उद्योगों और एमएसएमई इकाइयों की रफ्तार प्रभावित हो सकती है।
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