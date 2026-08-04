Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बाढ़ से बचाव और मेले की तैयारियां होंगी चुनौती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
Follow us on Google News
share

मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल की जगह वर्ष 2005 बैच के आईएएस अफसर डॉ. लोकेश एम को जिम्मेदारी मिली है। पहले वह प्रयागराज में सीडीओ और कौशाम्बी में डीएम रह चुके हैं। उनके कार्यकाल में प्रयागराज में बाढ़ और माघ मेले का आयोजन होना है। सौम्या अग्रवाल ने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं।

बाढ़ से बचाव और मेले की तैयारियां होंगी चुनौती

मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल के आयुक्त श्रम बनने के बाद अब मंडल के नए मंडलायुक्त वर्ष 2005 बैच के आईएएस अफसर डॉ. लोकेश एम होंगे। इसके पूर्व वर्ष 2008-09 में प्रयागराज में बतौर सीडीओ और वर्ष 2010 में मंडल के कौशाम्बी जिले के डीएम भी रह चुके हैं। नए मंडलायुक्त को प्रयागराज की जिम्मेदारी जिस समय मिली है, उस वक्त बाढ़ और कुछ समय बाद माघ मेले का आयोजन होना है, जो उनकी प्राथमिकता पर होगा। आईएएस सौम्या अग्रवाल ने सितंबर 2025 में प्रयागराज मंडल की कमान संभाली थी। एक वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने मंडल में कुछ बेहतरीन करने का प्रयास किया।

ये भी पढ़ें:गोरखपुर, बस्ती, बरेली और प्रयागराज के कमिश्नर समेत 13 आईएएस के तबादले

प्रयागराज मेला प्राधिकरण की अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल में यहां का माघ मेला पिछले सभी माघ मेलों से बेहतर रहा। श्रद्धालुओं की संख्या की बात की जाए तो वो भी पिछले कई कुम्भ मेलों से कहीं आगे रही। शासन ने उन्हें अब नई जिम्मेदारी दी है। उनकी जगह पर लोक निर्माण विभाग में सचिव का जिम्मा उठा रहे वर्ष 2005 बैच के आईएएस अफसर डॉ. लोकेश एम को प्रभार दिया गया है। मूलरूप से बंगलुरू कर्नाटक में जन्मे लोकेश एम ने बीडीएस की पढ़ाई की है। उनकी पहली तैनाती अलीगढ़ में रही है। इसके बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सहारनपुर रहे। जबकि पांच मई 2008 से 26 मई 2009 तक उन्होंने प्रयागराज में बतौर सीडीओ काम किया। बतौर डीएम उनकी पहली पोस्टिंग कौशाम्बी में रही है। यहां के अलावा वह अमरोहा, गाजीपुर, एटा, कुशीनगर, मैनपुरी में बतौर डीएम काम कर चुके हैं। इसके अलावा सहारनपुर, कानपुर नगर में बतौर मंडलायुक्त काम चुके हैं।

ये भी पढ़ें:यूपी में 13 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर, गोरखपुर, बस्ती, बरेली और प्रयागराज के कमिश्नर बदले
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Prayagraj News Mela Prayagraj अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।