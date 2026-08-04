बाढ़ से बचाव और मेले की तैयारियां होंगी चुनौती

मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल के आयुक्त श्रम बनने के बाद अब मंडल के नए मंडलायुक्त वर्ष 2005 बैच के आईएएस अफसर डॉ. लोकेश एम होंगे। इसके पूर्व वर्ष 2008-09 में प्रयागराज में बतौर सीडीओ और वर्ष 2010 में मंडल के कौशाम्बी जिले के डीएम भी रह चुके हैं। नए मंडलायुक्त को प्रयागराज की जिम्मेदारी जिस समय मिली है, उस वक्त बाढ़ और कुछ समय बाद माघ मेले का आयोजन होना है, जो उनकी प्राथमिकता पर होगा। आईएएस सौम्या अग्रवाल ने सितंबर 2025 में प्रयागराज मंडल की कमान संभाली थी। एक वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने मंडल में कुछ बेहतरीन करने का प्रयास किया।

प्रयागराज मेला प्राधिकरण की अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल में यहां का माघ मेला पिछले सभी माघ मेलों से बेहतर रहा। श्रद्धालुओं की संख्या की बात की जाए तो वो भी पिछले कई कुम्भ मेलों से कहीं आगे रही। शासन ने उन्हें अब नई जिम्मेदारी दी है। उनकी जगह पर लोक निर्माण विभाग में सचिव का जिम्मा उठा रहे वर्ष 2005 बैच के आईएएस अफसर डॉ. लोकेश एम को प्रभार दिया गया है। मूलरूप से बंगलुरू कर्नाटक में जन्मे लोकेश एम ने बीडीएस की पढ़ाई की है। उनकी पहली तैनाती अलीगढ़ में रही है। इसके बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सहारनपुर रहे। जबकि पांच मई 2008 से 26 मई 2009 तक उन्होंने प्रयागराज में बतौर सीडीओ काम किया। बतौर डीएम उनकी पहली पोस्टिंग कौशाम्बी में रही है। यहां के अलावा वह अमरोहा, गाजीपुर, एटा, कुशीनगर, मैनपुरी में बतौर डीएम काम कर चुके हैं। इसके अलावा सहारनपुर, कानपुर नगर में बतौर मंडलायुक्त काम चुके हैं।