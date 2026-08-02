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बलरामपुर अस्पताल में अब छुट्टी नहीं बनेगी इलाज में बाधा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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बलरामपुर अस्पताल में मरीजों के स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। निदेशक डॉ. बीकेएस चौहान ने रविवार और शाम की राउंड व्यवस्था फिर से शुरू की, जिसमें प्रशासनिक सुविधाओं पर नजर रखी जाएगी। अब त्रिस्तरीय निगरानी प्रणाली भी लागू की गई है, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा।

बलरामपुर अस्पताल में अब छुट्टी नहीं बनेगी इलाज में बाधा

बलरामपुर अस्पताल में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। निदेशक डॉ. बीकेएस चौहान ने वर्षों से बंद रविवार और शाम की राउंड व्यवस्था दोबारा शुरू कर दी है। रविवार को उन्होंने सीएमएस डॉ. हिमांशु चतुर्वेदी व चिकित्सा अधीक्षक डॉ. पीके श्रीवास्तव के साथ अस्पताल के वार्डों, इमरजेंसी और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। विधानसभा सत्र को देखते हुए रविवार को भी प्रशासनिक कार्यालय खुला रहा और व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। अस्पताल में 756 बेड हैं। ज्यादातर बेड पर मरीज भर्ती हैं। निदेशक डॉ. बीकेएस चौहान ने नर्सिंग स्टाफ को निर्देश दिए हैं कि राउंड के समय हर मरीज की भर्ती की तारीख, बीमारी, इलाज और संबंधित डॉक्टर की पूरी जानकारी उन्हें होनी चाहिए।

यह भी देखा जाएगा कि संबंधित डॉक्टर ने समय पर वार्ड का राउंड किया या नहीं। गंभीर मरीजों की स्थिति और इलाज की अलग से समीक्षा की जाएगी।अस्पताल में अब त्रिस्तरीय निगरानी व्यवस्था लागू की गई है। सुबह और शाम नियमित राउंड के साथ देर रात निरीक्षण के लिए विशेष टीम बनाई गई है। निदेशक स्वयं रात 12 से एक बजे के बीच अस्पताल पहुंचकर इमरजेंसी, आईसीयू और नाइट ड्यूटी की औचक जांच कर रहे हैं। इस व्यवस्था के बाद नाइट ड्यूटी पर तैनात नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की जवाबदेही बढ़ी है। डॉ. बीकेएस चौहान ने बताया कि मरीजों के इलाज में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियमित निगरानी से दूर-दराज से आने वाले मरीजों को समय पर और बेहतर उपचार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

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