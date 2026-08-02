Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

प्रो. अशोक कुमार मेहता ने संभाला कार्यभार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
Follow us on Google News
share

दरभंगा के लनामिवि में पीजी मैथिली विभागाध्यक्ष प्रो. अशोक कुमार मेहता ने शनिवार को कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर कुलसचिव डॉ. दिव्या रानी हंसदा सहित कई अन्य शिक्षक और छात्र कल्याण के अधिकारी उपस्थित थे।

प्रो. अशोक कुमार मेहता ने संभाला कार्यभार

दरभंगा। लनामिवि के पीजी मैथिली विभागाध्यक्ष प्रो. अशोक कुमार मेहता ने शनिवार को कुलसाचिव कार्यालय में कुलसचिव डॉ. दिव्या रानी हंसदा के समक्ष कार्यभार ग्रहण किया। मौके पर विभागीय शिक्षक प्रो. दमन कुमार झा, डॉ. अभिलाषा कुमारी, डॉ. सुनीता कुमारी, डॉ. सुरेश पासवान के अतिरिक्त सीनेट सदस्य हाफिज अबु सहमा, उप अध्यक्ष, छात्र कल्याण डॉ. अनिन्द्र शर्मा, उप कुलसचिव प्रथम डॉ. उमाकांत पासवान, विकास पदादिकारी डॉ. अभिषेक राय, उप परीक्षा नियंत्रक डॉ. मनोज कुमार, चन्दन यादव आदि उपस्थित थे।

ये भी पढ़ें:प्रो. मेहता ने संभाला विभागाध्यक्ष का पदभार
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Darbhanga News Darbhanga Latest News LNMU अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।