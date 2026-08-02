प्रो. अशोक कुमार मेहता ने संभाला कार्यभार
दरभंगा के लनामिवि में पीजी मैथिली विभागाध्यक्ष प्रो. अशोक कुमार मेहता ने शनिवार को कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर कुलसचिव डॉ. दिव्या रानी हंसदा सहित कई अन्य शिक्षक और छात्र कल्याण के अधिकारी उपस्थित थे।
दरभंगा। लनामिवि के पीजी मैथिली विभागाध्यक्ष प्रो. अशोक कुमार मेहता ने शनिवार को कुलसाचिव कार्यालय में कुलसचिव डॉ. दिव्या रानी हंसदा के समक्ष कार्यभार ग्रहण किया। मौके पर विभागीय शिक्षक प्रो. दमन कुमार झा, डॉ. अभिलाषा कुमारी, डॉ. सुनीता कुमारी, डॉ. सुरेश पासवान के अतिरिक्त सीनेट सदस्य हाफिज अबु सहमा, उप अध्यक्ष, छात्र कल्याण डॉ. अनिन्द्र शर्मा, उप कुलसचिव प्रथम डॉ. उमाकांत पासवान, विकास पदादिकारी डॉ. अभिषेक राय, उप परीक्षा नियंत्रक डॉ. मनोज कुमार, चन्दन यादव आदि उपस्थित थे।
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