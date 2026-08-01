प्रो. मेहता ने संभाला विभागाध्यक्ष का पदभार
राजीव रंजन झा, दरभंगा। लनामिवि के पीजी मैथिली विभाग में प्रो. अशोक कुमार मेहता ने विभागाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। उनका स्वागत पाग और चादर से किया गया। पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो. अरुण कुमार कर्ण को भावभीनी विदाई दी गई। प्रो. मेहता ने विभाग के विकास का संकल्प लिया।
राजीव रंजन झा,दरभंगा। लनामिवि के पीजी मैथिली विभाग में शुक्रवार को प्रो. अशोक कुमार मेहता विभागाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने प्रो. अरुण कुमार कर्ण के अवकाश ग्रहण करने के बाद उनका स्थान लिया। मौके पर मानविकी संकायाध्यक्ष प्रो. पुनीता झा भी थीं। पदभार ग्रहण करने के बाद प्रो. मेहता ने कहा कि विभागाध्यक्ष का दायित्व उनके लिए गौरव और जिम्मेदारी का विषय है। सभी शिक्षकों एवं कर्मियों के सहयोग से विभाग के शैक्षणिक, साहित्यिक एवं शोध कार्यों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर एक ओर जहां प्रो. कर्ण को मैथिली विभाग की ओर से भावभीनी विदाई दी गई।वहीं
दूसरी ओर नए विभागाध्यक्ष प्रो. मेहता का पाग व चादर से स्वागत किया गया। प्रो. कर्ण ने कहा कि विभाग के सभी शिक्षकों, कर्मचारियों एवं सहयोगियों का उन्हें निरंतर सहयोग मिलता रहा, जिसके कारण विभाग के हित में अनेक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो सके। पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो. दमन कुमार झा ने दोनों विभागाध्यक्षों को शुभकामनाएं दी। मौके पर पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो. रमेश झा, डॉ. सुनीता कुमारी, डॉ. अभिलाषा कुमारी, डॉ. सुरेश पासवान, डॉ. देवेश कुमार शर्मा, अमृत कुमार झा, सहायक निरेन्द्र कुमार, रामसेवक भारती आदि थे।
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