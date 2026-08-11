नए कॉलेजों में योगदान के लिए देने होंगे कई दस्तावेज

भागलपुर, वरीय संवाददाता टीएमबीयू में बिहार राज्य विवि सेवा अयोग (बीएसयूएससी) द्वारा नए राजकीय डिग्री कॉलेजों के लिए अतिथि शिक्षकों का आवंटन किया गया है। उनकी तैनाती को लेकर विवि प्रशासन ने जरूरी निर्देश जारी किया है। निर्देश में कहा गया है कि छह विषयों में जिन शिक्षकों की तैनाती डिग्री कॉलेजों में हुई है, वहां योगदान से पूर्व जरूरी दस्तावेजों की एक कॉपी विवि को उपलब्ध कराना है। इसमें आवंटन सूची, यदि अभ्यर्थी कहीं अन्यत्र कार्यरत है तो वहां से एनओसी-विमुक्ति-त्याग पत्र-ग्रहणाधिकार पत्र देना अनिवार्य है।इसके अलावा नोटरी से एक शपथ पत्र देना होगा कि अभ्यर्थी किसी नियमित पाठ्यक्रम में नामांकित नहीं रहने अथवा कहीं से नियमित पीएचडी नहीं किए जाने अथवा किए जाने पर योगदान से पूर्व उसे छोड़ देने की जानकारी हो।