नए कॉलेजों में योगदान के लिए देने होंगे कई दस्तावेज
बीएसयूएससी से किया गया है अतिथि शिक्षकों का चयन अभ्यर्थियों द्वारा लिए समय में देना
भागलपुर, वरीय संवाददाता टीएमबीयू में बिहार राज्य विवि सेवा अयोग (बीएसयूएससी) द्वारा नए राजकीय डिग्री कॉलेजों के लिए अतिथि शिक्षकों का आवंटन किया गया है। उनकी तैनाती को लेकर विवि प्रशासन ने जरूरी निर्देश जारी किया है। निर्देश में कहा गया है कि छह विषयों में जिन शिक्षकों की तैनाती डिग्री कॉलेजों में हुई है, वहां योगदान से पूर्व जरूरी दस्तावेजों की एक कॉपी विवि को उपलब्ध कराना है। इसमें आवंटन सूची, यदि अभ्यर्थी कहीं अन्यत्र कार्यरत है तो वहां से एनओसी-विमुक्ति-त्याग पत्र-ग्रहणाधिकार पत्र देना अनिवार्य है।इसके अलावा नोटरी से एक शपथ पत्र देना होगा कि अभ्यर्थी किसी नियमित पाठ्यक्रम में नामांकित नहीं रहने अथवा कहीं से नियमित पीएचडी नहीं किए जाने अथवा किए जाने पर योगदान से पूर्व उसे छोड़ देने की जानकारी हो।
काउंसिलिंग के समय अगर चरित्र प्रमाण पत्र अथवा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जमा करने के लिए जो समय मांगा गया तो उसे लिए गए समय से विवि में समर्पित करना अनिवार्य है। कुलपति प्रो. विमलेंदु शेखर झा के आदेश पर कुलसचिव डॉ. रामाशीष पूर्वे ने निर्देश जारी किया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें