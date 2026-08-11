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नए कॉलेजों में योगदान के लिए देने होंगे कई दस्तावेज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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बीएसयूएससी से किया गया है अतिथि शिक्षकों का चयन अभ्यर्थियों द्वारा लिए समय में देना

नए कॉलेजों में योगदान के लिए देने होंगे कई दस्तावेज

भागलपुर, वरीय संवाददाता टीएमबीयू में बिहार राज्य विवि सेवा अयोग (बीएसयूएससी) द्वारा नए राजकीय डिग्री कॉलेजों के लिए अतिथि शिक्षकों का आवंटन किया गया है। उनकी तैनाती को लेकर विवि प्रशासन ने जरूरी निर्देश जारी किया है। निर्देश में कहा गया है कि छह विषयों में जिन शिक्षकों की तैनाती डिग्री कॉलेजों में हुई है, वहां योगदान से पूर्व जरूरी दस्तावेजों की एक कॉपी विवि को उपलब्ध कराना है। इसमें आवंटन सूची, यदि अभ्यर्थी कहीं अन्यत्र कार्यरत है तो वहां से एनओसी-विमुक्ति-त्याग पत्र-ग्रहणाधिकार पत्र देना अनिवार्य है।इसके अलावा नोटरी से एक शपथ पत्र देना होगा कि अभ्यर्थी किसी नियमित पाठ्यक्रम में नामांकित नहीं रहने अथवा कहीं से नियमित पीएचडी नहीं किए जाने अथवा किए जाने पर योगदान से पूर्व उसे छोड़ देने की जानकारी हो।

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काउंसिलिंग के समय अगर चरित्र प्रमाण पत्र अथवा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जमा करने के लिए जो समय मांगा गया तो उसे लिए गए समय से विवि में समर्पित करना अनिवार्य है। कुलपति प्रो. विमलेंदु शेखर झा के आदेश पर कुलसचिव डॉ. रामाशीष पूर्वे ने निर्देश जारी किया है।

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