मंडल की सात आईटीआई में इसी सत्र से मिलेगा प्रवेश

बस्ती, निज संवाददाता। मंडल के तीनों जिलों में नवनिर्मित सात राजकीय आईटीआई में इस सत्र से प्रवेश मिलेगा। शासन ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है। निदेशालय की ओर से प्रवेश के लिए चालू किए गए पोर्टल में इन नवीन आईटीआई का नाम भी शामिल कर लिया है। जो नवीन आईटीआई इस सत्र में संचालित होंगी, उनमें सर्वाधिक चार आईटीआई सिद्धार्थनगर, दो संतकबीरनगर व एक जिला बस्ती की है। जेडी व्यवसायिक शिक्षा बस्ती मंडल एके राना ने बताया कि मंडल में सात आईटीआई और शामिल हो गई हैं। अभ्यर्थी उसमें प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।राजकीय आईटीआई का पीपीपी मॉडल फेल होने के बाद शासन स्तर पर अपने संसाधन से नवीन आईटीआई संचालन का निर्णय लिया गया है।