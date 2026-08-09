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मंडल की सात आईटीआई में इसी सत्र से मिलेगा प्रवेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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बस्ती मंडल में तीन जिलों में नवनिर्मित सात राजकीय आईटीआई में इस सत्र से प्रवेश की अनुमति मिली है। शासन ने प्रवेश के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। सिद्धार्थनगर में चार, संतकबीरनगर में दो, और बस्ती में एक आईटीआई का संचालन होगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

मंडल की सात आईटीआई में इसी सत्र से मिलेगा प्रवेश

बस्ती, निज संवाददाता। मंडल के तीनों जिलों में नवनिर्मित सात राजकीय आईटीआई में इस सत्र से प्रवेश मिलेगा। शासन ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है। निदेशालय की ओर से प्रवेश के लिए चालू किए गए पोर्टल में इन नवीन आईटीआई का नाम भी शामिल कर लिया है। जो नवीन आईटीआई इस सत्र में संचालित होंगी, उनमें सर्वाधिक चार आईटीआई सिद्धार्थनगर, दो संतकबीरनगर व एक जिला बस्ती की है। जेडी व्यवसायिक शिक्षा बस्ती मंडल एके राना ने बताया कि मंडल में सात आईटीआई और शामिल हो गई हैं। अभ्यर्थी उसमें प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।राजकीय आईटीआई का पीपीपी मॉडल फेल होने के बाद शासन स्तर पर अपने संसाधन से नवीन आईटीआई संचालन का निर्णय लिया गया है।

सिद्धार्थनगर जिले इटवा तहसील में पजोहा, खुनियांव, मिठवल-मिश्रौलिया, महादेवा नानकार-शोहरतगढ़, व भनवापुर-बुद्धिखास में नवीन भवन का निर्माण कराया गया है।संतकबीरनगर जिले के बघौली ब्लॉक के कांटा मानसिंह, सेमरियांवा ब्लॉक के सेमरियांवा गांव में तथा बस्ती जिले के रामनगर में भी भवन बनकर तैयार है। भवन में कुछ कमियां होने के कारण उसे हैंडओवर करा दिया गया है, जिससे आईटीआई संचालन में असुविधा न हो।

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