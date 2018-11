GDP विवाद पर जेटली का कांग्रेस पर पलटवार, 'मौजूदा आंकड़े ज्यादा सही'

वित्त मंत्री अरुण जेटली (Finance Minister Arun Jaitley) ने पूर्व संप्रग शासन के दौरान जीडीपी (GDP) वृद्धि दर में संशोधन का बचाव करते हुए कहा कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (Central Statistics Office) एक विश्वसनीय संस्थान है और वित्त मंत्रालय से अलग स्वतंत्र रूप से काम करता है। सीएसओ ने बुधवार को संशोधित आंकड़ा जारी किए थे।

नए जीडीपी (JDP) आंकड़ों की विश्वसनीयता पर कांग्रेस के सवाल उठाने के जवाब में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय एक विश्वसनीय संस्थान है और यह वित्त मंत्रालय से एक निश्चित दूरी बनाकर रखता है। सीएसओ एक भरोसेमंद संस्थान है जिसकी आलोचना कहीं से भी ठीक नहीं है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने बुधवार को जीडीपी के आंकड़ों में संशोधन को बेहुदा मजाक करार दिया था। उन्होंने ट्विटर पर लिखा था, नीति आयोग का संशोधित जीडीपी आंकड़ा मजाक है। यह बेहुदा मजाक है...। जेटली ने कहा कि जब सीएसओ ने 2012-13 और 2013-14 के लिये वृद्धि दर का आंकड़ा संशोधित किया था तब उनकी सरकार ने इस फैसले का स्वागत किया था।

उन्होंने कहा कि सीएसओ ने वृद्धि दर के आंकड़े में संशोधन को लेकर उसी मानदंड को अपनाया है। सीएसओ ने बुधवार को पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के दस साल के कार्यकाल के अधिकतर वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि दर के आंकड़ों को घटा दिया। इससे संप्रग सरकार के कार्यकाल के उस एकमात्र वर्ष के आंकड़ों में भी एक प्रतिशत से अधिक कमी आई है जब देश ने दहाई अंक में वृद्धि दर्ज की थी। इसके अलावा 9 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर वाले तीन वित्त वर्ष के आंकड़ों में भी एक प्रतिशत की कमी आई है।

इसमें आंकड़ों को 2004- 05 के आधार वर्ष के बजाय 2011-12 के आधार वर्ष के हिसाब से संशोधित किया गया है, ताकि अर्थव्यवस्था की अधिक वास्तविक तस्वीर सामने आ सके। सीएसओ के संशोधित आंकड़ों के अनुसार 2010-11 में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 8.5 प्रतिशत रही थी जबकि इसके पहले 10.3 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया था। आजादी के बाद देश की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के सबसे बड़े सुधार के तौर पर देखे जा रहे जीएसटी को पिछले साल एक जुलाई से लागू किया गया। इस मामले में राज्यों और केंद्र के बीच सहमति बनाने के लिए जीएसटी परिषद गठित की गई जिसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। इसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं।

Finance Minister Arun Jaitley: This data revised the GDP growth in the last 2 years of UPA government. At that time, revision had made the GDP grow upwards, at that time it was welcomed by the people in the then government. pic.twitter.com/6mjbqcDaUY