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पैकेटबंद खाने में कितनी चीनी, यह साफ बताना होगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सबहेड : खाद्य नियामक को जल्द नियम लागू करने का निर्देश नई दिल्ली, एजेंसी।

पैकेटबंद खाने में कितनी चीनी, यह साफ बताना होगा

नई दिल्ली, एजेंसी। पैकेटबंद खाने (जैसे बिस्किट, चिप्स, बच्चों के उत्पाद) के डिब्बों पर अब यह साफ-साफ लिखना होगा कि उसमें कितनी चीनी और अन्य चीजें मिलाई गई हैं। संसदीय समिति ने खाद्य नियामक एफएसएसएआई को पैकेट पर पोषण संबंधी जानकारी देने वाले नियमों को तय समय सीमा में अंतिम रूप देकर लागू करने का निर्देश दिया है। समिति का कहना है कि पैकेट के सामने आसान भाषा में पोषण संबंधी जानकारी होने से उपभोक्ताओं को खरीदारी के समय सही फैसला लेने में मदद मिलेगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने संसद में इस मामले में अपनी रिपोर्ट पेश की है। समिति ने कहा है कि इस नियम का शुरुआती मसौदा सितंबर 2022 में ही तैयार हो गया था। उसने इस देरी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इतना ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद नियम लागू नहीं हो सके हैं। मसौदा बनने के बाद इस पर 14,000 से अधिक लोगों और कंपनियों की राय मिली, लेकिन यह मामला सिर्फ समीक्षा में ही अटका हुआ है।

नए नियमों की ज़रूरत क्यों पड़ी

रिपोर्ट में कहा गया है कि पैकेटबंद और अत्यधिक प्रसंस्कृत (अल्ट्रा-प्रोसेस्ड) खाद्य पदार्थों की खपत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में उपभोक्ताओं को उत्पाद में मौजूद पोषक तत्वों की स्पष्ट और आसानी से समझ आने वाली जानकारी मिलनी चाहिए, ताकि वे स्वस्थ विकल्प चुन सकें। अभी खाद्य पैकेटों पर चीनी, नमक और अन्य पोषक तत्वों की जानकारी केवल ग्राम या अनुशंसित दैनिक मात्रा (आरडीए) के प्रतिशत के रूप में लिखी जाती है। आम उपभोक्ताओं के लिए इसे समझना आसान नहीं होता। इसके चलते लोग जाने-अनजाने में बच्चों और खुद के लिए असुरक्षित व ज्यादा चीनी वाला खाना खरीद लेते हैं।

समिति के मुख्य सुझाव

समिति का कहना है कि एफएसएसएआई को एक निश्चित समय के अंदर यह नियम बनाकर पूरे देश में लागू करना चाहिए। पैकेट के आगे वाले हिस्से पर ही ऐसी जानकारी हो, जिसे ग्राहक एक ही नज़र में देखकर समझ सके। समिति ने सुझाव दिया है कि पैकेट पर चीनी की मात्रा बताने के लिए लाल, पीले और हरे रंग का इस्तेमाल हो। इसके अलावा जिन उत्पादों में चीनी अधिक हो, उन पर स्पष्ट चेतावनी भी लिखी जानी चाहिए।

लाल रंग: बहुत ज़्यादा चीनी

पीला रंग: मध्यम चीनी

हरा रंग: कम या सुरक्षित चीनी

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पैकेटबंद खाने पर चीनी की मात्रा कब लिखी जाएगी?
पैकेटबंद खाने (जैसे बिस्किट, चिप्स, बच्चों के उत्पाद) के डिब्बों पर अब यह साफ-साफ लिखना होगा कि उसमें कितनी चीनी और अन्य चीजें मिलाई गई हैं।

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