वाराणसी से 10 नई उड़ानें संचालित होंगी

वाराणसी से 10 नई उड़ानें संचालित होंगी
बाबतपुर (वाराणसी) में लालबहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से 1 अगस्त से 10 नई उड़ानें शुरू होंगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस, अकासा एयर और इंडिगो एयरलाइंस द्वारा नई उड़ानों से यात्रियों को राहत मिलेगी। इससे एयरपोर्ट पर दैनिक उड़ानों की संख्या 55 हो जाएगी।
बाबतपुर (वाराणसी)। लालबहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से एक अगस्त से 10 नई उड़ानें संचालित होंगी। इनसे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। नए शिड्यूल के अनुसार एयर इंडिया एक्सप्रेस की मुम्बई के लिए दो, दिल्ली के लिए एक, अकासा एयर की बेंगलुरु और इंडिगो एयरलाइंस की विजयवाड़ा के लिए विमानों की उड़ान शुरू होगी। अभी एयरपोर्ट से प्रतिदिन 44 से 45 विमान संचालित होते हैं। अब यह संख्या 55 हो जाएगी।
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