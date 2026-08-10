मप्र से चार नई सीधी विमान सेवाएं शुरू
भोपाल से पटना और जबलपुर से कोलकाता के लिए नई विमान सेवाएँ शुरू की गईं। मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री के. राममोहन नायडू ने इन सेवाओं की शुरुआत की। इसके जरिए मध्यप्रदेश का अन्य राज्यों से हवाई संपर्क मजबूत होगा, जिससे यात्रा का समय बचेगा और व्यापार, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
भोपाल से पटना और जबलपुर से कोलकाता जा सकेंगे भोपाल, एजेंसी। मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने रविवार को चार नई विमान सेवाओं की शुरुआत की। इनमें भोपाल से पटना, रीवा से कोलकाता, जबलपुर से कोलकाता और भोपाल से रीवा के बीच सीधी उड़ान शामिल है।इस दौरान भोपाल के राजा भोज हवाईअड्डे पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री यादव ने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश के विमानन क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि इन नई उड़ानों से मध्यप्रदेश का अन्य राज्यों से हवाई संपर्क और मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि नई सेवाओं से हजारों यात्रियों को लाभ होगा।
यात्रा का समय बचेगा। व्यापार, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था और पर्यटन को गति मिलेगी। वहीं, केंद्रीय मंत्री नायडू ने कहा कि 12 वर्षों में पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के विमानन क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास हुआ है। उन्होंने मध्यप्रदेश की नई नागरिक उड्डयन नीति की सराहना करते हुए कहा कि यह देश की बेहतर नीतियों में शामिल है।
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