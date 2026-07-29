सूबे में 28 नए अत्याधुनिक अग्निशमन केंद्र बनेंगे
राज्यसभा भीम सिंह के सवाल पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद ने दी जानकारी पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो।
राज्यसभा भीम सिंह के सवाल पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद ने दी जानकारीपटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो।बिहार में 28 नए आधुनिक अग्निशमन केंद्र स्थापित होंगे। इनमें से 10 केंद्रों के निर्माण के लिए राज्य सरकार वित्तीय स्वीकृति जारी कर चुकी है तथा निर्माण प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। राज्यसभा में भाजपा सांसद डॉ. भीम सिंह के सवाल पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह जवाब दिया।डॉ. भीम सिंह ने बिहार में अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण, नए अग्निशमन केंद्रों की स्थापना तथा दमकल कर्मियों के प्रशिक्षण को लेकर केंद्र सरकार से जानकारी मांगी। इस पर नित्यानंद राय ने जवाब में बताया कि राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार एवं आधुनिकीकरण की योजना के तहत बिहार के लिए ₹340.90 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की गई है।
इसमें ₹255.68 करोड़ केंद्र सरकार तथा ₹85.22 करोड़ राज्य सरकार का अंश है। इस योजना के तहत पहली किस्त के रूप में ₹76.704 करोड़ की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है। साथ ही आधुनिक अग्निशमन, बचाव एवं प्रशिक्षण उपकरणों की खरीद की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। अग्निशमन सेवाओं का संचालन राज्यों की जिम्मेदारी है, जबकि केंद्र सरकार तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग प्रदान कर रही है।
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