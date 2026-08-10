डिग्री कॉलेज सूर्यपुरा में आठ प्राध्यापकों ने दिया योगदान
सूर्यपुरा, एक संवाददाता। रा डिग्री कॉलेज में आठ प्राध्यापकों ने योगदान दिया। बताया कि समाजशास्त्र विषय में जयशंकर प्रसाद और चंद्रकांत कुमार
सूर्यपुरा, एक संवाददाता। नवस्थापित राजकीय डिग्री कॉलेज सूर्यपुरा में सोमवार को विभिन्न विषयों के आठ नवनियुक्त प्राध्यापकों ने योगदान दिया। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के निर्देश पर रिक्त पदों के लिए इन प्राध्यापकों की नियुक्ति की गई है। प्राध्यापकों के योगदान से कॉलेज में शिक्षण व्यवस्था को गति मिलने की उम्मीद है। वहीं, छात्रों ने नवनियुक्त शिक्षकों का गुलदस्ता भेंटकर स्वागत किया।
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