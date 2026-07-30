Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ का शपथ ग्रहण, अध्यक्ष बने डॉ. अमित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
Follow us on Google News
share

कानपुर में प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह गैंजेस क्लब में हुआ। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अमित सिंह और सचिव डॉ. संगम सिंह ने शपथ ली। मुख्य अतिथि डॉ. यशवीर सिंह ने चिकित्सकों के हितों की रक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एकजुट होकर कार्य करने की अपील की।

प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ का शपथ ग्रहण, अध्यक्ष बने डॉ. अमित

कानपुर। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ (पीएमएस) कानपुर नगर की नवगठित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार को गैंजेस क्लब में हुआ। समारोह में संघ उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों संग कानपुर मंडल के वरिष्ठ चिकित्सकों व स्वास्थ्य अधिकारियों ने भाग लिया। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अमित सिंह गौर ने अध्यक्ष व डॉ. संगम सिंह सचान ने सचिव पद की शपथ ली। इसके अलावा डॉ. दीपमाला चक ने महिला उपाध्यक्ष, डॉ. अनुज दीक्षित, डॉ. नीरज सचान ने उपाध्यक्ष, डॉ. मुन्नालाल विश्वकर्मा ने वित्त सचिव, डॉ. शेख हसनैन ने केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य ने शपथ ली। मुख्य अतिथि संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. यशवीर सिंह ने चिकित्सकों के हितों की रक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया।

डॉ. शरद वैश्य, डॉ. जगमोहन, डॉ. यशोवर्धन सिंह, डॉ. मोहित सिंह, डॉ. प्रवीण कुमार, डॉ. धीरज मिश्रा, डॉ. मो.जमील अनवर मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanpur News Kanpur Kanpur Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।