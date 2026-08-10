भावाधस (भीम) यूथ-विंग की नवयुक्त कार्यकारिणी का गठन
रामपुर में भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावाधस के राष्ट्रीय प्रमुख धर्म-गुरु वीरेश भीम अनार्य के निर्देश पर यूथ-विंग की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाध्यक्ष जानू चौहान और मुरादाबाद जिलाध्यक्ष किरेन्दर वाल्मीकि की उपस्थिति में यूथ-विंग की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया।
रामपुर। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावाधस (भीम) के राष्ट्रीय प्रमुख धर्म-गुरु वीरेश भीम अनार्य के निर्देशानुसार यूथ-विंग प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक बाबू के नेतृत्व में रविवार को एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान जिलाध्यक्ष जानू चौहान व मुरादाबाद जिलाध्यक्ष किरेन्दर वाल्मीकि की मौजूदगी में यूथ-विंग की नवयुक्त कार्यकारिणी का गठन किया गया।
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