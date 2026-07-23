केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद की नई कार्यकारिणी गठित
उत्तर मध्य रेलवे में केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। सभी पदाधिकारियों का चयन बैठक में सर्वसम्मति से हुआ। रवि पटेल को प्रधान संरक्षक, अशोक कुमार मौर्य को संरक्षक और कई अन्य सदस्यों का चयन किया गया। नगर प्रधान ने नई कार्यकारिणी को शुभकामनाएं दी और हिंदी के प्रभावी प्रयोग की आवश्यकता पर जोर दिया।
उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक कार्यालय परिसर स्थित केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद शाखा की वर्ष 2026-27 की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। गुरुवार को कार्यालय परिसर में आयोजित बैठक में सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों का सर्वसम्मति से चयन हुआ। नई कार्यकारिणी में रवि पटेल को प्रधान संरक्षक, अशोक कुमार मौर्य को संरक्षक, राजन कुमार श्रीवास्तव को शाखा प्रधान, अरुण प्रताप मल्ल और सुरेंद्र तिवारी को उपप्रधान, श्रीचंद को शाखा मंत्री, त्रिलोकी नाथ साव को संयुक्त मंत्री, प्रदीप कुमार को कोषाध्यक्ष तथा रमेश चंद्र गौतम को सलाहकार बनाया गया। इसके अलावा राजेश कुमार, हरिओम उपाध्याय, जयश्वेखरी, सुमित कुमार, संजय कुमार जायसवाल, प्रकाश जायसवाल, आकृति बरनवाल, पलक श्रीवास्तव और रवि कुमार वर्मा को कार्यकारिणी सदस्य चुना गया।
बैठक में नगर प्रधान, केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद प्रयागराज रामनरेश तिवारी मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए राजभाषा हिंदी के प्रभावी क्रियान्वयन और सरकारी कार्यों में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग पर बल दिया।
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