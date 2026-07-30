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30 जुलाई को वेयर हाउस में रखी जाएंगी नई मशीनें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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देवरिया में 30 जुलाई को नई ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को राजनीतिक दलों की उपस्थिति में सुरक्षित रखा जाएगा। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि नई मशीनें विधानसभा चुनाव के लिए हैं, जिनमें 120 बैलेट यूनिट और 670 कंट्रोल यूनिट शामिल हैं। सभी दलों के अध्यक्षों से समय पर उपस्थित होने का अनुरोध किया गया है।

30 जुलाई को वेयर हाउस में रखी जाएंगी नई मशीनें

देवरिया, निज संवाददाता। राजनीतिक दलों की मौजूदगी में 30 जुलाई को ईवीएम-वीवीपैट वेयरहाउस में नई मशीनें रखी जाएंगी। इन मशीनों को राजनीतिक दलों के अध्यक्षों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में वेयरहाउस में सुरक्षित रखा जाएगा।

नई मशीनों का आवंटन

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रेम नारायण सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 की तैयारियों के क्रम में जनपद के लिए आवंटित नई ईवीएम एवं वीवीपैट मशीनों को 30 जुलाई को वेयरहाउस में सुरक्षित रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जनपद के लिए बेल मेक एम-3 मॉडल की 120 बैलेट यूनिट, 670 कंट्रोल यूनिट तथा 640 वीवीपैट मशीनें आवंटित की गई हैं। इन मशीनों को प्राप्त करने के लिए सहायक अभियंता, प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग को पुलिस सुरक्षा एवं आवश्यक वाहनों के साथ अंबेडकर नगर भेजा गया है। मशीनों के 29 जुलाई की देर शाम तक जनपद पहुंचने की संभावना है।

सभी दलों को निर्देश

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 30 जुलाई को पूर्वाह्न 10 बजे जिला निर्वाचन कार्यालय स्थित ईवीएम/वीवीपैट वेयरहाउस का डबल लॉक खोलकर सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य राजनीतिक दलों के अध्यक्षों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मशीनों को वेयरहाउस में सुरक्षित रखा जाएगा।उन्होंने जनपद के सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य राजनीतिक दलों के अध्यक्षों/मंत्रियों से अनुरोध किया है कि वे स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि को निर्धारित समय पर वेयरहाउस में उपस्थित होने के लिए निर्देशित करें, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी एवं निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप संपन्न किया जा सके।

प्रश्नों के उत्तर

नई ईवीएम और वीवीपैट मशीनें कब रखी जाएंगी?
नई ईवीएम और वीवीपैट मशीनें 30 जुलाई को रखी जाएंगी।

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