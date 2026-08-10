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वीबी-जी राम जी के नए कलेवर से आज रूबरू होंगे पंचायत प्रतिनिधि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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महराजगंज में पंच सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें पंचायत प्रतिनिधियों और अधिकारियों को नई योजना 'वीबी-जी राम जी' के क्रियान्वयन की जानकारी दी गई। इसमें मुख्य रूप से रोजगार सृजन व बुनियादी विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया। योजना में 318 प्रकार के कार्य योजना के अंतर्गत किए जाने की बात कही गई।

वीबी-जी राम जी के नए कलेवर से आज रूबरू होंगे पंचायत प्रतिनिधि

महराजगंज, निज संवाददाता। जिले के सभी ब्लाक मुख्यालयों पर रविवार को आयोजित पंच सम्मेलन में पंचायत प्रतिनिधियों व अधिकारियों को केंद्र सरकार की नई योजना विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी-जी राम जी) के क्रियान्वयन की जानकारी दी जाएगी। जनप्रतिनिधियों को नई व्यवस्था में हुए बड़े बदलावों से परिचित कराया जाएगा।

सम्मेलन का विवरण

सम्मेलन में क्षेत्रीय विधायक, ब्लाक प्रमुख, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्य मौजूद रहेंगे। डीएम के निर्देश पर वीबी-जी राम जी से जुड़े अधिकारी, रोजगार सेवक, तकनीकी सहायक व लेखपाल भी इसमें भाग लेंगे। उच्चाधिकारी भी पंच सम्मेलन का मुआयना करेंगे।

नई योजना की विशेषताएँ

डीसी मनरेगा गौरवेन्द्र सिंह ने कहा कि जिलाधिकारी के निर्देश पर सोमवार को सभी ब्लाक मुख्यालय पर पंच सम्मेलन आयोजित होगा। इसमें जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों को केंद्र सरकार की नई योजना की हर महत्वपूर्ण बारीकी से अवगत कराया जाएगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में समयबद्ध रोजगार सृजन व बुनियादी विकास कार्यों को नई गति दी जा सके।

जीआईएस मैपिंग व नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टैक से जुड़ेंगे पंचायतों के कार्य

मनरेगा की तुलना में इस नई व्यवस्था में तकनीक व पारदर्शिता पर विशेष ध्यान दिया गया है। योजना के तहत पीएम गतिशक्ति पोर्टल के माध्यम से जीआईएस आधारित मैपिंग होगी व ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों को राष्ट्रीय इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टैक से जोड़ा जाएगा। योजना के नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि को मनरेगा के एक हजार रुपये से बढ़ाकर सीधे 10 हजार रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा मजदूरी भुगतान में देरी रोकने के लिए अधिकतम सात दिन की सीमा तय की गई है।

कृषि सीजन के दौरान काम बंद

खेती सीजन में साठ दिन बंद रहेगा काम

वीबी-जी राम जी योजना मनरेगा का ही उन्नत व विस्तृत रूप है, लेकिन यह प्रावधानों व अधिकारों के मामले में उससे काफी अलग है। मनरेगा में जहां वर्ष में केवल 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, वहीं नई व्यवस्था में इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। भुगतान की समय-सीमा 15 दिन से घटाकर महज सात दिन तय की गई है। इसके अलावा कृषि सीजन के दौरान 60 दिन काम बंद रखने का नया प्रावधान जोड़ा गया है, ताकि खेती-किसानी प्रभावित न हो। पारदर्शिता के लिए पीएम गतिशक्ति से जीआईएस मैपिंग और नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की राशि सीधे 10 हजार रुपये की गई है।

योजना में कार्यों की मात्रा

जल सुरक्षा से आपदा प्रबंधन तक 318 काम, बढ़ा प्रशासनिक बजट

योजना में 318 प्रकार के कार्य प्रस्तावित हैं। इनमें जल सुरक्षा के 107, ग्रामीण बुनियादी ढांचे के 90, आजीविका परिसंपत्तियों के 86 व आपदा प्रबंधन के 35 कार्य शामिल हैं। अब स्कूल भवन, प्रयोगशाला व जल जीवन मिशन के निर्माण भी इससे होंगे। योजना में केंद्र व राज्य की हिस्सेदारी 60:40 तय की गई है। प्रशासनिक मद की राशि को छह फीसदी से बढ़ाकर नौ फीसदी कर दिया गया है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

वीबी-जी राम जी योजना में कितने प्रकार के कार्य प्रस्तावित हैं?
योजना में 318 प्रकार के कार्य प्रस्तावित हैं। इनमें जल सुरक्षा के 107, ग्रामीण बुनियादी ढांचे के 90, आजीविका परिसंपत्तियों के 86 व आपदा प्रबंधन के 35 कार्य शामिल हैं।
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