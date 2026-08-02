रोडवेज को नई इलेक्ट्रिक बसें मिलीं, कानपुर रूट पर दौड़ेंगी
प्रयागराज में रोडवेज को रशियन कंपनी आरजी मोबिलिटी की नई इलेक्ट्रिक बसें मिली हैं। शनिवार को आठ नई बसें आईं, जिससे कुल 25 बसें हो गई हैं। इनका संचालन कानपुर रूट पर किया जाएगा। 33 बसों के आवंटन के बाद अन्य रूटों पर भी संचालन की योजना है।
प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। रोडवेज को मिली रशियन कंपनी आरजी मोबिलिटी की नई इलेक्ट्रिक बसों का संचालन अब कानपुर रूट पर किया जाएगा। शनिवार शाम आठ नई बसें प्रयागराज पहुंचने के बाद कुल 25 बसें हो गई हैं, जबकि कुल 33 बसें आवंटित हैं। बसों का पंजीकरण और अन्य औपचारिकताएं अगले 15 से 20 दिनों में पूरी कर संचालन शुरू किया जाएगा। रोडवेज ने कानपुर रूट पर इलेक्ट्रिक बसों की अधिक मांग को देखते हुए पहले इन्हें वहीं चलाने का निर्णय लिया है। क्षेत्रीय प्रबंधक रवींद्र कुमार ने बताया कि सभी 33 बसें मिलने के बाद अयोध्या और वाराणसी मार्ग पर भी इनका संचालन किया जाएगा।
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