एमबीपीजी में ‘एनसीसी’ अब विषय के रूप में शामिल

प्रमोद डालाकोटी हल्द्वानी। एमबीपीजी कॉलेज में नई शिक्षा नीति के तहत राष्ट्रीय कैडेट कोर को ‘स्किल एन्हांसमेंट कोर्स’ के एक अतिरिक्त विषय के रूप में शामिल कर लिया गया है। मुख्य एनसीसी अधिकारी कैप्टन डॉ. सुरेंद्र सिंह धपोला ने बताया कि इस व्यवस्था से कैडेटों की नियमित पढ़ाई पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा।एनसीसी बी और सी प्रमाण पत्र परीक्षाओं के लिए जो पाठ्यक्रम पहले से तय है वही इस कोर्स का भी सिलेबस होगा। इससे विद्यार्थियों को अलग से कोई नया पाठ्यक्रम नहीं पढ़ना पड़ेगा। वे एक ही अध्ययन से दोनों लाभ प्राप्त कर सकेंगे। धपोला ने बताया कि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले ऐसे सभी छात्र-छात्राएं जो एनसीसी में शामिल होना चाहते हैं, वे अपनी एडमिशन प्रक्रिया के दौरान एनसीसी बेसिक्स विषय का चयन कर सकते हैं।