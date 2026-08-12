देवकली पंचायत में दो नए शिक्षा केंद्र शुरू
बंडा में जेजे एजुकेशन एकेडमी और शिव नाडर फाउंडेशन द्वारा वयस्क साक्षरता अभियान के तहत देवकली पंचायत में दो नए शिक्षा केंद्रों का उद्घाटन किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी ने केंद्रों का निरीक्षण कर शैक्षिक सामग्री की जांच की। पिछले वर्ष 6200 लोगों को साक्षर किया गया, इस वर्ष का लक्ष्य 10,000 है।
बंडा। जेजे एजुकेशन एकेडमी और शिव नाडर फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में चल रहे वयस्क साक्षरता अभियान के तहत देवकली पंचायत में दो नए शिक्षा केंद्र शुरू किए गए। खंड शिक्षा अधिकारी नवीन कुमार ने फीता काटकर उद्घाटन किया। उन्होंने केंद्रों का निरीक्षण कर लर्नर्स को दी जाने वाली किट और प्रपत्रों की जांच की। जेजे एजुकेशन एकेडमी के फाउंडर गुरदीप सिंह ने बताया कि पिछले वर्ष करीब 6200 लोगों को साक्षर किया गया। इस वर्ष 10 हजार लोगों को साक्षर करने का लक्ष्य है। कार्यक्रम 22 गांवों में 222 बैचों के माध्यम से चल रहा है।
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