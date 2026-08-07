आज नए डीटीओ महेश्वरी यादव संभालेंगे पदभार
जमशेदपुर में नए जिला परिवहन पदाधिकारी महेश्वरी प्रसाद यादव आज शाम पदभार संभालेंगे। उन्हें पूर्व DTO दिलीप कुमार द्वारा पदभार सौंपा जाएगा। दिलीप कुमार अब चतरा के DTO बन गए हैं। यह पदांतरण राज्य स्तर पर एक सप्ताह पहले हुआ था।
जमशेदपुर । पूर्वी सिंहभूम के नए जिला परिवहन पदाधिकारी महेश्वरी प्रसाद यादव आज शाम पदभार संभाल लेंगे। उन्हें स्थानांतरित डीटीओ दिलीप कुमार पदभार सौंपेंगे। महेश्वरी प्रसाद यादव चतरा से जमशेदपुर आए हैं जबकि दिलीप कुमार चतरा के डीटीओ बनाए गए हैं। करीब एक सप्ताह पूर्व राज्य के छह डीटीओ की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई थी। परंतु तब दिलीप कुमार इसलिए पदभार नहीं सौंप सके, क्योंकि उन्हें जुगसलाई का सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी बनाया गया था और इस वजह से उपायुक्त ने उन्हें पद छोड़ने से मना कर दिया था।
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