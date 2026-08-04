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एनआई कार्य को लेकर परिवर्तित मार्ग से चलेंगी ट्रेनें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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बरौनी में 21 सितम्बर से 4 अक्टूबर तक नए पुल और डबल लाइन सुविधा के लिए काम होगा। इस दौरान, करीब 15 ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है। यात्रियों को ट्रेनों का स्टेटस चेक करने की सलाह दी गई है, वरना उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

एनआई कार्य को लेकर परिवर्तित मार्ग से चलेंगी ट्रेनें

बरौनी, निज संवाददाता। दानापुर मंडल व सोनपुर मंडल में राजेन्द्र पुल पर डबल लाइन सुविधा के साथ नए पुल को जोड़ने और दिनकर ग्राम सिमरिया व बरौनी जंक्शन के बीच मुख्य लाइन कनेक्शन को जोड़ने का कार्य को लेकर प्री एनआई कार्य आगामी 21 सितम्बर से शुरू होकर 04 अक्टूबर को पूरी होगी। इस अवधि के दौरान रेल प्रशासन ने बरौनी होकर चलने वाली लगभग 15 ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलानें का निर्णय लिया है। जानकारी के मुताबिक इस दौरान राज्यरानी, डिब्रूगढ़ राजेंद्र नगर, गांधीधाम कामाख्या, पटना न्यू जलपाईगुड़ी बंदे भारत, कैपिटल, महानंदा, भरत की कोठी, लोकमान्य तिलक-डिब्रूगढ़ परिवर्तित मार्ग दानापुर, पाटलिपुत्र, हाजीपुर व शाहपुर पटोरी होकर परिवर्तित मार्ग से चलेगी।

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जम्मूतवी-भागलपुर अमरनाथ, हैदराबाद रक्सौल बरौनी, सबदलपुर व मुंगेर के रास्ते चलेगी। हावड़ा-काठगोदाम बाघ एक्सप्रेस, बलिया-सियालदह एक्सप्रेस बरौनी, मुंगेर, रामपुरहाट होकर चलेगी। मौर्य एक्सप्रेस किउल व मुंगेर होकर चलेगी। पूर्वांचल एक्सप्रेस बरौनी, कटिहार व मालदा होकर चलेगी। इस दौरान ट्रेन से सफर करने वाले यात्री ट्रेनों का स्टेटस चेक कर ही यात्रा करें अन्यथा उन्हें परेशानी झेलनी पड़ेगी।

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