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सतीश जिलाध्यक्ष और अजयपाल जिला महामंत्री बनाए गए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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पीलीभीत में संयुक्त शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश ने जिला कार्यकारिणी का गठन किया। पदाधिकारियों की घोषणा की गई, जिसमें मशरफ अली मंडल अध्यक्ष बने। सतीश कुमार वर्मा को जिला संरक्षक, सतीश कुमार को जिलाध्यक्ष, अजय पाल शर्मा को जिला महामंत्री तथा अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई।

सतीश जिलाध्यक्ष और अजयपाल जिला महामंत्री बनाए गए

पीलीभीत। संयुक्त शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश की ओर से जिला कार्यकारिणी के गठन के लिए बैठक बुलाई गई, जिसमें पदाधिकारियों की घोषणा की गई। मंडल अध्यक्ष मशरफ अली, शाहजहांपुर के जिला महामंत्री जगपाल सिंह के पर्यवेक्षण में सर्वसम्मति से कार्यकारिणी की गठित की गई। कार्यकारिणी में सतीश कुमार वर्मा को जिला संरक्षक, सतीश कुमार को जिलाध्यक्ष, अजय पाल शर्मा को जिला महामंत्री, अमरदीप, राम प्रकाश को जिला उपाध्यक्ष, देशराज मौर्य को जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष, शैलेंद्र कुमार गंगवार को जिला प्रचार मंत्री, त्रिलोकीनाथ को जिला सचिव, अजयपाल शर्मा को जिला मीडिया प्रभारी, कामेश्वरी देवी को जिलाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ, मंजू को जिला महामंत्री बनाया गया।

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