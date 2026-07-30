परेश रणपारा ने एनएचपीसी निदेशक का पद संभाला
परेश रसिकलाल रणपारा ने राष्ट्रीय जलविद्युत निगम (एनएचपीसी) के निदेशक (कार्मिक) का पद संभाला। उनकी नियुक्ति मंगलवार को निगम की बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई। रणपारा विद्युत क्षेत्र में अनुभवी हैं, जिनका राज्य और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में लंबा कार्य अनुभव है।
नई दिल्ली, एजेंसी। परेश रसिकलाल रणपारा ने गुरुवार को राष्ट्रीय जलविद्युत निगम (एनएचपीसी) के अतिरिक्त निदेशक और निदेशक (कार्मिक) का पदभार संभाल लिया। निगम की ओर से एक बयान में यह जानकारी दी गई। निगम बोर्ड ने मंगलवार को रणपारा की नियुक्ति को मंजूरी दी थी। बयान के अनुसार, रणपारा विद्युत सेक्टर में एक अनुभवी अधिकारी रहे हैं, जिन्हें राज्य और केंद्र दोनों तरह के सार्वजनिक उपक्रमों में काम का लंबा अनुभव रहा है। उन्होंने गुजरात में विद्युत क्षेत्र की कंपनियों में अपने कार्यकाल के दौरान बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान सफलतापूर्वक पूरे किए। 2023 में वह ग्रिड इंडिया में निदेशक (एचआर) के तौर पर शामिल हुए।
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