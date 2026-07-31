Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आरटीई का शत-प्रतिशत डाटा कराना होगा फीड

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
Follow us on Google News
share

फतेहपुर में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत गरीब बच्चों के लिए प्री प्राइमरी एवं कक्षा एक में निजी स्कूलों में प्रवेश दिया जा रहा है। शासन ने सभी विद्यालयों के डाटा को ऑनलाइन फीड कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की है। करीब 1704 विद्यार्थियों को इस साल में विद्यालय आवंटित किए गए हैं।

आरटीई का शत-प्रतिशत डाटा कराना होगा फीड

फतेहपुर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत गरीब परिवार के बच्चों को प्री प्राइमरी व कक्षा एक में निजी स्कूलों में प्रवेश दिया जाता है। अब शासन ने निर्देश दिए हैं कि विद्यालयों का समस्त डाटा ऑनलाइन फीड कराना होगा। इसके लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। वर्ष 2017-18 में गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में आरटीई के तहत प्रवेश दिलाए जाने की प्रक्रिया शुरु हुई थी। पिछले कई साल से यह योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत प्री प्राइमरी व कक्षा एक में प्रवेश दिलाया जाता है। कक्षा आठ तक विद्यार्थियों को नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है।

ये भी पढ़ें:बीपीएल कोटे में नामांकन को स्कूल की प्राथमिकता बदलने की मिली छूट, पोर्टल खुला

नि:शुल्क और अच्छी शिक्षा बच्चे प्राप्त कर सके, इसके लिए हर साल पांच हजार रुपये किताब, कापी व यूनिफार्म खरीदे जाने के लिए सरकार की ओर से अभिभावकों के खातों में दिए जाते हैं। वर्तमान में जनपद में एक हजार से अधिक छात्र- छात्राएं इस योजना का लाभ ले रहे हैं। वर्ष 2026-27 सत्र में करीब 1704 विद्यार्थियों को विद्यालय आवंटित हो चुके हैं। इस साल तीन चरण में योजना को पूरा करा लिया गया। पिछले दिनों शासन स्तर से निर्देश जारी किए गए, जिनमें कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जिले के बच्चों के प्रवेश और डाटा की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा किए जाने के लिए प्रक्रिया को 31 जुलाई तक पूरा करना है। सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने विकास क्षेत्र के विद्यालयों में आवंटन के सांपेक्ष नामांकन, स्कूल मैपिंग, स्कूल रजिस्ट्रेशन और स्टूडेंट डाटा फीडिंग का कार्य मिशन मोड पर पूरा करें।

ये भी पढ़ें:Dhanbad News: आरटीई प्रवेश आवेदन में दो अगस्त तक कराएं त्रुटि सुधार
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
RTE Fatehpur News Fatehpur Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।