आरटीई का शत-प्रतिशत डाटा कराना होगा फीड

फतेहपुर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत गरीब परिवार के बच्चों को प्री प्राइमरी व कक्षा एक में निजी स्कूलों में प्रवेश दिया जाता है। अब शासन ने निर्देश दिए हैं कि विद्यालयों का समस्त डाटा ऑनलाइन फीड कराना होगा। इसके लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। वर्ष 2017-18 में गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में आरटीई के तहत प्रवेश दिलाए जाने की प्रक्रिया शुरु हुई थी। पिछले कई साल से यह योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत प्री प्राइमरी व कक्षा एक में प्रवेश दिलाया जाता है। कक्षा आठ तक विद्यार्थियों को नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है।

नि:शुल्क और अच्छी शिक्षा बच्चे प्राप्त कर सके, इसके लिए हर साल पांच हजार रुपये किताब, कापी व यूनिफार्म खरीदे जाने के लिए सरकार की ओर से अभिभावकों के खातों में दिए जाते हैं। वर्तमान में जनपद में एक हजार से अधिक छात्र- छात्राएं इस योजना का लाभ ले रहे हैं। वर्ष 2026-27 सत्र में करीब 1704 विद्यार्थियों को विद्यालय आवंटित हो चुके हैं। इस साल तीन चरण में योजना को पूरा करा लिया गया। पिछले दिनों शासन स्तर से निर्देश जारी किए गए, जिनमें कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जिले के बच्चों के प्रवेश और डाटा की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा किए जाने के लिए प्रक्रिया को 31 जुलाई तक पूरा करना है। सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने विकास क्षेत्र के विद्यालयों में आवंटन के सांपेक्ष नामांकन, स्कूल मैपिंग, स्कूल रजिस्ट्रेशन और स्टूडेंट डाटा फीडिंग का कार्य मिशन मोड पर पूरा करें।