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दिल्ली से अब सीधे दमन की उड़ान, घरेलू उड़ानों के 90 शहरों से जुड़ा आईजीआई एयरपोर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से दमन के लिए सीधी नियमित उड़ान शुरू हुई है। यह नई सेवा एलायंस एयर द्वारा संचालित की जाएगी। अब दिल्ली एयरपोर्ट से 90 घरेलू गंतव्यों के लिए सीधी उड़ान उपलब्ध है। यात्रा का समय कम होगा और यात्रियों को अधिक सुविधाएं मिलेंगी।

दिल्ली से अब सीधे दमन की उड़ान, घरेलू उड़ानों के 90 शहरों से जुड़ा आईजीआई एयरपोर्ट

1,050 से अधिक घरेलू उड़ानों का संचालन प्रतिदिन आईजीआई से होता है संचालन नई दिल्ली। प्रमुख सवाददाता

नई सेवा की शुरुआत

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक और नया विकल्प उपलब्ध हो गया है। अब दिल्ली से दमन के लिए सीधी नियमित उड़ान शुरू हो गई है। इस नई सेवा का संचालन एलायंस एयर करेगी। इसके साथ ही दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे जुड़ने वाले घरेलू गंतव्यों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। इनमें सर्दियों के मौसम में संचालित होने वाले खजुराहो और जैसलमेर भी शामिल हैं।

दिल्ली एयरपोर्ट की उपलब्धता

नई उड़ान शुरू होने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट देश का पहला ऐसा हवाई अड्डा बन गया है, जहां से 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से 32 तक सीधी उड़ान उपलब्ध है। इनमें 27 राज्य और पांच केंद्रशासित प्रदेश शामिल हैं। प्रतिदिन 1,050 से अधिक घरेलू उड़ानों का संचालन होता है और हर महीने 50 लाख से अधिक यात्री घरेलू सेवाओं का उपयोग करते हैं।

यात्रियों के लाभ

यात्रियों के लिए इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब दमन जाने के लिए बीच में विमान बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देश के विभिन्न शहरों और विदेशों से दिल्ली पहुंचने वाले यात्री भी एक ही टिकट या सुविधाजनक कनेक्शन के जरिए दमन पहुंच सकेंगे। इससे यात्रा का समय कम होगा और सफर अधिक सुविधाजनक बनेगा।

दमन का महत्व

dमन अपने समुद्री तटों, पुर्तगाली विरासत और तेजी से विकसित हो रहे पर्यटन क्षेत्र के लिए जाना जाता है। वहीं दवा, रसायन, प्लास्टिक, वस्त्र और इंजीनियरिंग उद्योगों के कारण यह पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र भी है। नई उड़ान से पर्यटकों के साथ-साथ कारोबारी यात्रियों को भी लाभ मिलेगा।

क्षेत्रीय हवाई संपर्क का विस्तार

दिल्ली एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पनिक्कर ने कहा कि घरेलू नेटवर्क का विस्तार क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत करने और यात्रियों को अधिक यात्रा विकल्प उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वर्तमान में दिल्ली एयरपोर्ट से एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो, अकासा एयर, स्पाइसजेट और एलायंस एयर घरेलू उड़ानों का संचालन कर रही हैं।

सामान्य प्रश्न

दिल्ली से दमन के लिए नई उड़ान किसके द्वारा संचालित की जाएगी?
नई उड़ान एलायंस एयर द्वारा संचालित की जाएगी।
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