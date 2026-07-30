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डीआईजी स्टांप ने संभाला कार्यभार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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नए डीआईजी एसबी चंद्रा ने गुरुवार को प्रयागराज में कार्यभार ग्रहण किया। गाजियाबाद में एआईजी के तौर पर कार्यरत रहने के बाद उनकी यह पहली पोस्टिंग है। उन्होंने हंडिया तहसील में सेवा देकर सर्किल रेट में सुधार और राजस्व बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।

डीआईजी स्टांप ने संभाला कार्यभार

नए डीआईजी स्टांप एसबी चंद्रा ने गुरुवार को प्रयागराज में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। अब तक गाजियाबाद में एआईजी के तौर पर काम करने वाले एसबी चंद्रा की प्रोन्नति के बाद प्रयागराज में पहली पोस्टिंग है। सेवा में आने के बाद उन्होंने सबसे पहले औरैया में काम किया। प्रयागराज की हंडिया तहसील में भी लगभग एक वर्ष तक सेवा दे चुके हैं। प्रयागराज आगमन पर उन्होंने यहां सर्किल रेट की खामियों को दूर करना और मानकीकरण को सही तरीके से लागू करते हुए राजस्व में बढ़ोतरी कराने को अपना लक्ष्य बताया।

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