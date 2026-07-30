डीआईजी स्टांप ने संभाला कार्यभार
नए डीआईजी एसबी चंद्रा ने गुरुवार को प्रयागराज में कार्यभार ग्रहण किया। गाजियाबाद में एआईजी के तौर पर कार्यरत रहने के बाद उनकी यह पहली पोस्टिंग है। उन्होंने हंडिया तहसील में सेवा देकर सर्किल रेट में सुधार और राजस्व बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।
नए डीआईजी स्टांप एसबी चंद्रा ने गुरुवार को प्रयागराज में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। अब तक गाजियाबाद में एआईजी के तौर पर काम करने वाले एसबी चंद्रा की प्रोन्नति के बाद प्रयागराज में पहली पोस्टिंग है। सेवा में आने के बाद उन्होंने सबसे पहले औरैया में काम किया। प्रयागराज की हंडिया तहसील में भी लगभग एक वर्ष तक सेवा दे चुके हैं। प्रयागराज आगमन पर उन्होंने यहां सर्किल रेट की खामियों को दूर करना और मानकीकरण को सही तरीके से लागू करते हुए राजस्व में बढ़ोतरी कराने को अपना लक्ष्य बताया।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें