दिल्ली: AIIMS की नौवीं मंजिल पर लगी आग, राहत और बचाव कार्य जारी

दिल्ली स्थिति All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) की नौवीं मंजिल पर आग लग गई है। एम्स के कन्वर्जेंस बिल्डिंग में लगी आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर भेजी गई हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की कुल 20 गाड़ियों को मौके पर रवाना किया गया था। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की सुझबूझ से फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है।

#WATCH | A fire breaks out at the ninth floor of the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) hospital in Delhi. More details awaited. pic.twitter.com/uOas2zxKM5