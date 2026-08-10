पांच नये डिग्री कॉलेजों में 34 सहायक प्रोफेसरों ने किया योगदान
नये राजकीय डिग्री कॉलेजों को मिले पूर्णकालिक शिक्षक, पठन-पाठन को मिलेगी गति अ अ अ
सासाराम, नगर संवाददाता। जिले में शुरू किए गए पांच नये राजकीय डिग्री कॉलेजों में सोमवार से नवनियुक्त सहायक प्रोफेसरों के योगदान की प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले दिन पांचों कॉलेजों में कुल 34 सहायक प्रोफेसरों ने योगदान दिया। अब तक इन कॉलेजों में प्रतिनियुक्त शिक्षकों के सहारे पठन-पाठन का कार्य चल रहा था। स्थायी शिक्षकों के योगदान से अब कॉलेजों में पढ़ाई को गति मिलने की उम्मीद है।
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