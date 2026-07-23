पीपीपी मॉडल के छह आईटीआई में नए कोर्स चलेंगे
- कम प्रवेश वाले कोर्स की जगह नए चलेंगे लखनऊ, प्रमुख संवाददाता सार्वजनिक-निजी
सार्वजनिक-निजी सहभागिता (पीपीपी) मॉडल पर चलाए जा रहे छह आईटीआई में कम प्रवेश वाले पुराने पाठ्यक्रमों की जगह नए कोर्स चलाए जाएंगे और सीटें भरी जाएंगी। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग की ओर से यहां पर नए कोर्स शुरू करने की हरी झंडी दे दी गई है।रायबरेली के सरेनी में पीपीपी मॉडल पर चल रही आईटीआई में लैब असिस्टेंट की जगह सोलर टेक्नीशियन का कोर्स चलाया जाएगा। ऐसे ही उन्नाव के बांगरमऊ में भी सोलर टेक्नीशियन का कोर्स चलेगा। हरदोई के शाहाबाद में डेस्कटॉप पब्लिशिंग आपरेटर की जगह सोलर इलेक्ट्रिशियन, बांदा के पैलानी में लैब असिस्टेंट की जगह फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी व डेस्कटॉप पब्लिशिंग आपरेटर की जगह सोलर इलेक्ट्रिशियन, कुशीनगर के कसयां में सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट की जगह फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी और एटा के मरहरा में फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट कोर्स चलाया जाएगा।
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