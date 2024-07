देश के 8 हाईकोर्ट को मिलेंगे नए चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने की सिफारिश; देखें लिस्ट

जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति ताशी रबस्तान को मेघालय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की गई है। 16 अगस्त को वर्तमान चीफ जस्टिस वैद्यनाथन रिटायर हो रहे हैं।

