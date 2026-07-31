बिहार के ध्यानार्थ)) जहर खाने से महिला की मौत, बेटी होने पर हत्या का आरोप

कानपुर, संवाददाता। गोविंदनगर में पारिवारिक कलह के कारण नवविवाहिता ने जहर खाकर जान दे दी। सूचना पर पहुंचे मायके वालों ने दामाद और ससुरालीजनों पर बेटी पैदा होने के कारण मारपीट करने और जबरन जहरीला पदार्थ पिलाकर हत्या करने का आरोप लगाया। गोविंदगर गोपाल नगर निवासी पंकज ऑटो चालक है। 11 मार्च 2025 को उनका विवाह बिहार के लहारी तौरिया भगवानपुर की 23 वर्षीय रिंकू उर्फ रंजू कुमारी से हुआ था। पंकज के परिवार में मां ज्ञांती देवी और बहन मनीषा है। रिंकू के भाई विकास ने बताया कि करीब चार माह पूर्व बहन ने बेटी को जन्म दिया था। आरोप है कि बेटी होने के बाद से बहनोई और उसके परिवार वाले बहन को ताने देते थे और मारपीट करते थे।