आधार आधारित सत्यापन के बाद ही होगा रक्तदान
उत्तर प्रदेश सरकार ने रक्तदान के लिए आधार आधारित बायोमैट्रिक सत्यापन अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। इस नई व्यवस्था से फर्जी पहचान और पेशेवर रक्तदाताओं की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। इससे रक्तदाताओं का डिजिटल रिकॉर्ड बनेगा और सुरक्षित रक्त उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण रक्त उपलब्ध कराने के साथ-साथ प्रोफेशनल ब्लड डोनरों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए शासन ने नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत सभी राजकीय ब्लड बैंकों में रक्तदान से पहले आधार आधारित बायोमैट्रिक सत्यापन अनिवार्य किया जाएगा। पहचान सत्यापित होने के बाद ही किसी व्यक्ति से रक्त लिया जाएगा। इससे फर्जी पहचान के आधार पर रक्तदान करने और निर्धारित अंतराल से पहले बार-बार रक्तदान करने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। अब तक अधिकांश सरकारी ब्लड बैंकों में रक्तदाता का नाम, पता और सामान्य पहचान दर्ज कर रक्तदान की प्रक्रिया पूरी कर ली जाती थी।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद प्रत्येक रक्तदाता का आधार से जुड़ा बायोमैट्रिक सत्यापन किया जाएगा। इससे रक्तदाताओं का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा और यह आसानी से पता चल सकेगा कि किसी व्यक्ति ने कब और कितनी बार रक्तदान किया है। विभाग का मानना है कि इससे रक्तदान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनेगी। जरूरतमंद मरीजों को सुरक्षित रक्त उपलब्ध कराने में मदद भी मिलेगी। जिले में भी प्रोफेशनल ब्लड डोनरों के मामले पहले सामने आ चुके हैं। सरकारी अस्पताल और निजी ब्लड बैंकों में ऐसे लोगों को पकड़ा गया था, जो अलग-अलग नाम या पहचान का सहारा लेकर बार-बार रक्तदान कर आर्थिक लाभ कमाने का प्रयास कर रहे थे। नई बायोमैट्रिक व्यवस्था लागू होने के बाद ऐसे मामलों पर प्रभावी रोक लगेगी। साथ ही रक्तदाताओं की वास्तविक पहचान सुनिश्चित होने से ब्लड बैंकों की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी होगी और मरीजों को सुरक्षित रक्त उपलब्ध कराने की दिशा में यह व्यवस्था महत्वपूर्ण साबित होगी।
लेखक के बारे मेंLokesh Sharma
संक्षिप्त परिचय लोकेश शर्मा पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान समूह) में स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
लोकेश शर्मा प्रिंट मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं। उन्हें पत्रकारिता में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं और प्रमुख रूप से स्वास्थ्य विभाग देख रहे हैं। खोजी पत्रकार के रूप में उन्होंने पाठकों की रुचि और जनसरोकारों से जुड़े विषयों पर मजबूत पकड़ बनाई है।
कार्य यात्रा
लोकेश शर्मा ने अपने पत्रकारिता जीवन की शुरुआत वर्ष 2010 में दैनिक जागरण से की, जहां उन्होंने समाचार लेखन और रिपोर्टिंग की बुनियादी समझ विकसित की। वर्ष 2010 से 2013 तक हाथरस में सक्रिय संवाददाता रहे। इसके बाद अलीगढ़ में वरिष्ठ संवाददाता के रूप में कार्य करते हुए लगभग छह वर्षों तक अपराध और न्यायालय संबंधी विषयों की गहन रिपोर्टिंग की। जनवरी 2025 से वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और वर्तमान में स्वास्थ्य सहित अन्य विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। पिछले एक साल में तीन अभियान चलाए, जिनका व्यापक असर हुआ।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि एवं रिपोर्टिंग क्षेत्र
राजनीति शास्त्र में स्नातक और जनसंचार में परास्नातक शिक्षा ने उन्हें राजनीति और पत्रकारिता की समझ का संतुलित दृष्टिकोण प्रदान किया। विभिन्न विषयों पर पकड़ के साथ वे कृषि, चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा सत्यापित व अनुसंधान आधारित व्याख्यात्मक समाचार लिख रहे हैं।
विजन
लोकेश शर्मा का मानना है कि पत्रकारिता की वास्तविक शक्ति तथ्यपरकता और विश्वसनीयता में निहित है। उनका उद्देश्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और उपयोगी जानकारी पहुंचाना है।