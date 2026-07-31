बायोमेट्रिक नहीं बनने पर ओटीपी से बनेगी शिक्षकों की हाजिरी
झारखंड के स्कूली शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए नया निर्देश जारी किया है। जिनकी उंगलियों के निशान प्राप्त नहीं हो रहे हैं, उनके लिए ओटीपी आधारित जियो-फेंसिंग उपस्थिति की व्यवस्था की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी शिक्षकों की उपस्थिति विद्यालय परिसर में ही दर्ज की जाए।
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने ई-विद्यावाहिनी प्रणाली के तहत सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के संबंध में नया निर्देश जारी किया है। विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने सभी डीईओ को पत्र भेजकर कहा है कि जिन शिक्षकों या कर्मचारियों की उंगलियों के निशान स्पष्ट नहीं होने के कारण बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं हो पा रही है, उनके लिए ओटीपी आधारित जियो-फेंसिंग उपस्थिति की व्यवस्था की जाएगी। पहले संबंधित शिक्षक का दोबारा बायोमेट्रिक पंजीकरण कराया जाएगा। यदि इसके बाद भी उपस्थिति दर्ज नहीं होती है तो सरकारी चिकित्सक द्वारा जारी चिकित्सीय प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्ताव राज्य कार्यालय भेजा जाएगा।
राज्यस्तर से स्वीकृति मिलने के बाद संबंधित शिक्षक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। इसके माध्यम से शिक्षक विद्यालय परिसर के भीतर रहकर ही जियो-फेंसिंग के आधार पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकेंगे। विद्यालय परिसर से बाहर दर्ज की गई उपस्थिति मान्य नहीं होगी।विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (जेसीईआरटी), जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट), प्रखंड संसाधन केंद्र (बीआरसी), जिला शिक्षा कार्यालय तथा अन्य कार्यालयों में प्रतिनियुक्त शिक्षकों के लिए भी बायोमेट्रिक उपस्थिति की सुविधा सुनिश्चित की जाए। इसके लिए संबंधित कार्यालयों को ई-विद्यावाहिनी प्रणाली से जोड़ा जाएगा तथा आवश्यक बायोमेट्रिक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। विभाग ने सभी डीईओ को इन निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।
लेखक के बारे मेंAmit Ranjan
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