पहल: मोती व झींगा उत्पादन से नवादा में बदलेगी मत्स्य पालन की सूरत
नवादा जिला अब नीली क्रांति के नए दौर में कदम रख रहा है। मत्स्य विभाग ने मछली पालन को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए पहल की है। अब किसान पोखरों में मोती और झींगा का उत्पादन कर सकेंगे। सरकार 60% सब्सिडी देगी, जिससे किसानों की आय दोगुनी होने की उम्मीद है।
पारम्परिक खेती और सामान्य मछली पालन से अलग नवादा जिला अब नीली क्रांति के एक नए और आधुनिक दौर में कदम रखने जा रहा है। जिले में मत्स्य पालन को अधिक लाभदायक और आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए मत्स्य विभाग ने बड़ी पहल की है। जिला प्रशासन और मत्स्य विभाग के साझा प्रयासों से नवादा के किसान अब पोखरों-जलाशयों में सिर्फ मछलियां ही नहीं पालेंगे, बल्कि कीमती मोती और झींगा का उत्पादन कर अपनी तकदीर चमकाएंगे। साथ ही, नवादा जिले की तस्वीर भी बदलेंगे। जिला मत्स्य पदाधिकारी मनीष कुमार कुंदन ने बताया कि विभाग ने जिले के विभिन्न प्रखंडों में विशेष योजनाओं के तहत लाभार्थियों का अंतिम चयन कर लिया है और सीड स्टॉकिंग (बीज डालने) की प्रक्रिया भी सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। जल्द ही यह महत्वाकांक्षी योजना धरातल पर पूरी तरह से आकार लेगी। नवादा जिले में मोती और झींगा जैसी आधुनिक खेती की यह पहल न केवल किसानों की आय दोगुनी करने में मील का पत्थर साबित होगी, बल्कि जिले को मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में एक नई पहचान भी दिलाएगी।
पारदर्शी चयन प्रक्रिया पूरी, अब होगा तेजी से काम
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